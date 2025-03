«La hostelería tiene que dar ejemplo»

ALBERTO ARCE OVIEDO. Viernes, 19 de junio 2020, 02:14 Comenta Compartir

Lejos queda ya, aunque pervivan unas pocas reminiscencias, ese Oviedo del centro en el que el comedor rojo del Nalón, las partidas interminables de cartas del Marchica o La Perla (frente al Teatro Campoamor) hacían las delicias de clientes aforados a la barra y algún que otro comensal, y conformaban la radiografía perfecta de la Vetusta del chigre de toda la vida. Así lo recuerda, «con nostalgia, sí»; pero también con optimismo, porque «los tiempos cambian», el propietario de El Bombín de la calle Gil de Jaz, Antonio Gil (Oviedo, 1975). «Yo nací y me crié en el centro de Oviedo. Salía con mi padre de pequeño, y creo que eso es la hostelería», explica. Eso sí, advierte, «ahora más que nunca, el sector tiene que dar ejemplo».

«Es fundamental», señala el hostelero. «Hemos vivido, estamos viviendo -y aún no sabemos lo que llega- una de las peores crisis mundiales, y tenemos que dar ejemplo todo el día todos los días. Esta crisis no va a ser broma. Por eso tenemos que adaptarnos, transmitir seguridad a clientes y empleados. Es la única opción», sentencia.

Y es que, en ese sentido, Gil lleva «enamorado» de la hostelería desde «prácticamente los catorce años». Comenzó «desde abajo», «por suerte», trabajando en un área de servicio con restaurante de menú del día donde «pronto se empezó a vender más comida que gasolina», bromea. «Después me establecí por mi cuenta, en la calle Gil de Jaz», cuando inauguró en el número 4 de la calle el famoso Café Gil de Jaz, el 17 de junio de 2010, que triunfó en tiempos de crisis por poner el café a un euro. «Vendíamos mil cafés al día. Era una locura», recuerda.

Así, y «como buen autónomo», expresa entre risas, es «un tipo muy positivo. Nunca me pongo enfermo y lo llevo todo al día. Es un gen que tenemos estropeado», señala. «Y los hosteleros que duran décadas son así, los que se desviven por sus clientes y por sus empleados». No obstante, también advierte que la 'nueva normalidad' tendrá su parte negativa. «Me da pena por la generación de mi hijo, que no va a poder disfrutar de estar en una fiesta de prau», lamenta. «Pero, si luchamos, podemos llegar a la normalidad de siempre, no a una nueva, solo si somos capaces de llevar a cabo todas las recomendaciones que nos exigen», asevera.

EL COMERCIO, «vital»

Por eso, prosigue, para continuar en el camino hacia ese nuevo destino, «no pueden quedar atrás los rituales del día a día». Y en su local, EL COMERCIO «no ha faltado un solo día». «Es vital. Tengo hasta un cliente que baja de su casa en zapatillas a leerse el periódico mientras se toma el café. Es algo que no se puede perder», concluye.