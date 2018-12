«No tengo ni idea de por qué hago canciones» Toli Morilla, en La Revoltosa. / CAROLINA SANTOS «Tenemos un móvil y eso es nuestra tumba. Me incomodan la comunicación continua, la falta de intimidad, la suspicacia hiperbólica» M. F. ANTUÑA GIJÓN. Domingo, 2 diciembre 2018, 03:39

Cantautor reconvertido a fotógrafo, Toli Morilla (Oviedo, 1961) vive ahora en un zigzag de imágenes y músicas, de introspección y extroversión. Con disco en ciernes, se queja de la vida en plasma que nos «deja 'plasmaos'», pero se ríe hasta de su sombra. Y eso que va de tristón este músico que versionó a Dylan en asturiano. Empieza él mismo la entrevista: «El otro día vio un paisano un cartel de una exposición de fotos mías y le oí decir: '¿Toli Morilla? ¿pero esi todavía anda por ahí?'».

-¿Todavía anda por ahí Toli Morilla?

-Eso dicen. Incluso dicen: «¿Pero esti no era cantautor?». Porque ahora hago fotografías y, a veces, la gente se confunde. Este muerto está muy vivo.

-¿Usted, Rosalía qué?

-Ni idea. No vivo en ese mundo. Hay otros.

-¿Cómo es el suyo?

-Un mundo sencillo. Me gusta pensar que soy hechos, no palabras: soy lo que hago, canciones, fotografías, lo que ve mi cerebro.

-¿Y no cabe una operación triunfo?

-Alguna operación no vendría mal, pero de otro tipo (Risas).

-¿Cuál?

-Tengo mi forma de vivir y estar. Yo entiendo las canciones, los colores, la luz. Otros entienden la física cuántica. No sé por qué. La operación triunfo mía es conseguir hacer todo eso sin tener que salir corriendo.

-¿Qué música escucha?

-Grabaciones antiguas. Ahora estoy escuchando unas de Alan Lomax, de la biblioteca del Congreso norteamericano, que suenan muy mal.

-¿En su móvil qué suena?

-Un ring estándard.

-Vaya, pensaba que sería Bob Dylan.

-Yo probé con eso, pero no oía el teléfono, oía canciones. Y me tenían que decir: «Te están llamando a ti».

-¿El trap le dice algo?

-¿El qué? No me interesa. Son como tendencias, no sé si son estilos. La cultura es una manifestación de la realidad, pero aquí importamos con rapidez extraordinaria las cosas que ocurren en los barrios de otros países. Le falta consistencia como hecho cultural.

-Dylan sí le gusta. No recogió ni el Nobel ni el Príncipe de Asturias. ¿Apoya la moción?

-Es descortés, pero a él tampoco le preguntaron si lo quería. A veces, los premiados son los que dan los premios. A mí me parece que Bob Dylan, a estas alturas, puede hacer lo que le salga de ahí.

-¿A usted los premios le gustan?

-Son reconocimientos sociales, pero están tan desprestigiados que no significan casi nada. Es una noticia más.

-Escritor, compositor y ahora, artista. ¿El arte es particular o general?

-Soy determinista. Se nace con ello, con porcentajes de visión en cuanto a la luz, capacidad de escucha, sensibilidad en las manos. Es la naturaleza, viene en el 'pack'. No conozco a nadie que haya comprado un máster de sensibilidad. ¿Yo por qué hago canciones?, ¿por qué hago fotografías? No tengo ni idea. A mí tocome esto de aquí y esto de allá. Ye la genética.

-Hombre, y algo de oficio.

-Y experiencia. Cuanto más aprendas, mejor. No tengo título ninguno: el graduado escolar y basta. Debía tener un trastorno de esos que ahora están catalogados, pero en mi época eras un bala perdida. Todo lo que hice fue porque me salió naturalmente.

-¿También con las fotos?

-En la música, la modernidad tecnológica nos tumbó; pero ahora, gracias a la modernidad tecnológica, hago fotografías que antes no podía hacer. Una de cal y una de arena, supongo.

-Háblenos de la 'Ciudad zigzag', su proyecto fotográfico.

-Surge de la idea de que la distancia más corta entre dos puntos no es la línea recta, es el zigzag. Y Gijón es la ciudad zigzag por excelencia. Yo, cuando vine de Madrid, me perdía en Gijón y me cabreaba. Un buen día, empecé a hacer fotos y a fijarme en los edificios, esos tesoros. Ahora hago la ciudad en miniatura en cajitas; saturo el color y reubico los edificios a mi gusto. Es fotografía, collage... técnica mixta. Me gusta crear, mezclar las calles de los barrios con las del centro, incluso poner las Mil quinientas junto al Muro. Después de la crisis que nos llevó por delante a los músicos, había que hacer algo y empecé a hacer fotos, vi que tenía sentido y aquí estoy, recortando y pegando como un guaje.

-¿Qué hace un carbayón como usted enamorado de Gijón?

-Soy un traidor, un Judas profesional. Mi familia es la mitad carbayona, la mitad llanisca, y unos y otros tienen algo parecido, así que era demasiada presión y dije: «Voy para la costa por el camino del medio».

-¿No se habrá hecho del Sporting?

-Pues ahora cuesta ser del Sporting, pero sí.

-Le van a matar...

-Ya estoy 'matao' (Risas)

-¿La música qué?

-Voy a sacar un disco. Tengo dieciocho canciones y espero que salga para primavera. Se llama 'Mundo mascota'.

-¿Por qué ese título?

-Tengo un manifiesto que lo explica. Es la impresión general de un tipo que hace canciones y está incómodo con este mundo que antes se decía de plástico y yo ahora diría que es de plasma y te deja 'plasmao'. El resumen es: como género humano, estamos eligiendo la seguridad sobre la libertad. La libertad está ahora en el espacio exterior, pero ahí no hay oxígeno, así que... Vamos por el redil, tenemos todos un teléfono móvil y eso es tu tumba. Parece que nos hace la vida más cómoda, pero a mí me incomoda la comunicación continua, la falta de intimidad, la suspicacia hiperbólica. Me parece un mundo mascota.

-Se le ve muy filosófico.

-No sé. No sé si llamarlo X o Y: es lo que ven mis ojos.

-¿Se acuerda de la primera vez que cogió una guitarra?

-La segunda, en Candás, camisa blanca, chaleco, catorce años, verano, guitarra española, do mayor... Y ese día dije: «Esto mola». Eché una novia y dije: «Esto mola más todavía».

-¿Las fotos tienen música?

-A veces, sí. A mí las fotos me están sentando bien. Me sacan de la introspección de la música. No salí alegre cantando, sufro mucho, y la luz me lleva hacia afuera, me río.

-¿La cooficialidad será que sí?

-Ya tenía que haber sido hace treinta años, cuando se creó la Academia de la Llingua. Yo tengo miedo de que de esta no, porque los conceptos son confusos e interesados.

-¿Asturias le suena bien?

-Musicalmente, siempre sonó bien. En lo no musical falta amor propio, creer de verdad en esa asturianía, en lo nuestro. Ya no tenemos nada, somos subsidiados. Asturias sigue estando acomplejada y sin dinero.

-Vaya, que está desenfocada.

-Sí. Y con presbicia.

-¿Poesía tiene?

-Es indudable. Asturias es poética y salvaje, pero lo salvaje está ahí parado.

-¿Como que lo salvaje está parado?, ¿ya no somos dinamiteros?

-No, no. Ahora, como dice Rendueles, de la revolución a les pastilles.