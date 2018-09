«La Iglesia está dando un ejemplo de sinceridad» Covadonga O'Shea. / M. ROJAS Esta tarde participa en un encuentro de 'Covadongas' y 'Pelayos' que se celebrará en el Real Sitio Covadonga O'Shea. Periodista J. L. GONZÁLEZ GIJÓN. Sábado, 15 septiembre 2018, 08:32

Covadonga O'Shea (Bilbao, 1938), «periodista a mucha honra», lleva toda una vida dedicada a la moda. Fundadora de la revista 'Telva', que dirigió durante veintisiete años, también es una católica convencida que ingresó con veinte años en el Opus Dei como numeraria. Esta tarde estará en Covadonga para participar en el 'Encuentro arraigo', una iniciativa que juntará a mujeres con su mismo nombre y a hombres llamados Pelayo.

-Su nombre la trae a Asturias.

-No se puede imaginar lo que me gusta la idea de juntar a 'Covadongas' y 'Pelayos' para rendir homenaje a nuestra patrona, la Santina, y además en recuerdo del principio del Reino de Asturias y de España.

-Su relación con la Iglesia siempre ha sido muy estrecha. ¿Satisfecha después de tantos años?

-Me parece una maravilla decir que soy cristiana. Estoy muy feliz de lo que he vivido. El compromiso es vivir bien, ser honrado, tener una vida profesional y familiar buena. Tenemos que estar en el mundo con la idea de hacerlo un poco mejor en la vida.

-La Iglesia no pasa por su mejor momento, en especial por la pederastia.

-Hay que apoyar mucho al Papa, a la Iglesia y a la humanidad. Las cosas que no están bien, no están bien y entre todos debemos conseguir enderezarlas. También hay muchas personas por el mundo entero que tratan de sacar adelante a muchos necesitados y lo otro está como tapando lo que hace la Iglesia católica. Y yo no defiendo a quien no ha actuado bien. Hay que apoyar al Papa. La Iglesia está dando un ejemplo de sinceridad y de aceptar que se han hecho cosas mal.

-Fue pionera al fundar una revista de moda en 1963. ¿Fue duro enfrentarse a los hombres?

-He sido siempre muy luchadora. Era un reto, lanzar una revista que no fuese para la mujer metida en casa, sino para la mujer profesional. Después del enorme cambio de 1975 dijimos «a por todas». 'Telva' siempre ha mantenido una línea. Creo en una mujer muy mujer, profesional, madre de sus hijos, que sabe pasarlo bien en la vida, que viaja...

Demagogia y feminismo

-Se está viviendo una nueva ola de feminismo. ¿Comparte sus ideas?

-Está muy bien que la mujer tenga su sitio, pero que no se saque de quicio tampoco. Hay cosas muy buenas, como la participación de la mujer en la vida. Pero las mujeres no nos sentimos más fuertes porque repitan todo el tiempo cosas como médicos y médicas. Admito que se hacían diferencias de sueldo y tratamiento, pero todo eso se ha ido enderezando. Habrá cosas por las que luchar, pero hay un poco de demagogia en el tema del feminismo.