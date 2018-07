Iker Casillas no se cree que el hombre llegara a pisar la Luna y desata la polémica en Twitter Iker Casillas, jugador del Fútbol Club Oporto National Geographic o 112 Comunidad de Madrid han sido algunos de los miles de usuarios que han querido aclarar las dudas del jugador A. S. Martes, 24 julio 2018, 14:08

«El año que viene se cumplen 50 años (supuestamente) que el hombre pisó la Luna. Estoy en una cena con amigos... discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público! Creéis que se pisó? Yo no!». Menos de 140 carácteres le han bastado al Iker Casillas para desatar la polémica en Twitter. El portero del Fútbol Club Oporto decidió hacer una cuesta a través de la red social, disponible todavía, en la que hay que decidir entre si es afirmativo que «se pisó la luna en el 69» o por el contrario, «no, nos la colaron».

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">El año que viene se cumplen 50 años (supuestamente) que el hombre pisó la Luna. Estoy en una cena con amigos... discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público! Creéis que se pisó? Yo no!</p>— Iker Casillas (@IkerCasillas) <a href="https://twitter.com/IkerCasillas/status/1021503503544594432?ref_src=twsrc%5Etfw">23 de julio de 2018</a></blockquote>

Aunque a Casillas no le han faltado apoyos, con más de 193.000 votos y un mensaje que alcanza los 1.276 Retweets y 2.401 Me gusta, era de esperar que los detractores no tardaran demasiado en aparecer. National Geopraphic ha sido alguno de los usuarios que han querido demostrar al jugador la veracidad que tuvo el 'gran paso para la humanidad'.

<blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Iker, sí que se llegó a la Luna. <br>Aquí te dejamos vídeos y fotos: <a href="https://t.co/msPG1T7N8Z">https://t.co/msPG1T7N8Z</a> <a href="https://t.co/IOpqMIXH1Q">https://t.co/IOpqMIXH1Q</a></p>— National Geographic (@NatGeoEsp) <a href="https://twitter.com/NatGeoEsp/status/1021648400046084096?ref_src=twsrc%5Etfw">24 de julio de 2018</a></blockquote>

Por supuesto, el humor tampoco ha faltado.

<blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">No solo se pisó. Existe una comunidad integrada por terrícolas y extraterrestres a la que damos cobertura desde el 112. Tenemos naves espaciales medicalizadas 🛸</p>— 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) <a href=«https://twitter.com/112cmadrid/status/1021516287875444736?ref_src=twsrc%5Etfw»>23 de julio de 2018</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" data-lang="es"><p lang="und" dir="ltr"> <a href="https://t.co/gB2NNiXJ98">pic.twitter.com/gB2NNiXJ98</a></p>— Nacho Requena (@nachoMoL) <a href="https://twitter.com/nachoMoL/status/1021515384917245959?ref_src=twsrc%5Etfw">23 de julio de 2018</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Además, todo el mundo sabe que la Luna la creó Sergio Ramos. <a href="https://t.co/YbIgtZ9cHg">pic.twitter.com/YbIgtZ9cHg</a></p>— Paco Bescós (@PacoBescos) <a href="https://twitter.com/PacoBescos/status/1021670192152231936?ref_src=twsrc%5Etfw">24 de julio de 2018</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" data-lang="es"><p lang="und" dir="ltr">👇👇👇 <a href=«https://t.co/YsMco0EXo3»>pic.twitter.com/YsMco0EXo3</a></p>— Gotchado (@gotchado) <a href=«https://twitter.com/gotchado/status/1021664585680605184?ref_src=twsrc%5Etfw»>24 de julio de 2018</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">¿Pensáis que el Mundial que ganó <a href="https://twitter.com/IkerCasillas?ref_src=twsrc%5Etfw">@IkerCasillas</a> con España fue real?</p>— Gisso (@Gisso_Vlc) <a href="https://twitter.com/Gisso_Vlc/status/1021650667214176258?ref_src=twsrc%5Etfw">24 de julio de 2018</a></blockquote>

