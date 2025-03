Illa asume errores con los datos, pero reparte las culpas con las comunidades autónomas

ÁLVARO SOTO madrid. Viernes, 5 de junio 2020, 02:00 Comenta Compartir

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se responsabilizó ayer, a medias, del desfase de datos sobre el coronavirus entre diferentes organismos. «Los datos que yo doy no los produce el Ministerio: yo asumo la responsabilidad de los datos, pero son los que me facilitan con mucho esfuerzo las comunidades de acuerdo con un protocolo. Y puede haber, y seguro que hay, algún error, pero no me parecen justas las críticas», afirmó Illa durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que sufrió los ataques de la oposición por las discrepancias que se han producido en el recuento de fallecidos y contagiados. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, y el representante de Vox, Juan Luis Steegmann, acusaron al Gobierno del baile de cifras y de mentir «constantemente».

Organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Carlos III o entidades privadas como la patronal de las funerarias estiman que el número de muertos en España vinculados a la pandemia se sitúa en torno a los 44.000, frente a los 27.133 que certificó ayer el Gobierno. La confusión aumentó este jueves después de que otra entidad, en este caso, la Organización Mundial de la Salud (OMS), cifrase en 29.858 los fallecidos, casi 3.000 más que los notificados por el Ejecutivo, aunque sin especificar cuáles son sus fuentes.

El Ministerio de Sanidad emitió una nota aclaratoria en la que aseguró que no reporta diariamente datos a la OMS, por lo que pueden estar anticuados, y explicó también que si las comunidades incluyen nuevos fallecidos, pero no les designan la fecha del día, no son contabilizados por el sistema actual dentro del apartado 'en las últimas 24 horas', que es el que el responsable de Emergencias, Fernando Simón, hace público cada tarde.