El impactante resultado de la operación estética de Miriam Sánchez, ex de Pipi Estrada Ha sido el propio periodista quien ha publicado las llamativas imágenes en su perfil de Instagram EL COMERCIO Gijón Lunes, 5 agosto 2019, 23:29

Miriam Sánchez, expareja de Pipi Estrada, aparecía en público hace unos días para mostrar su nuevo aspecto tras haber engordado más de 10 kilos y teñirse el pelo de moreno. En su cuenta de Twitter anunciaba que, tras este cambio físico, iba a tomar cartas en el asunto: «He decidido confiar en @centroceme para el siguiente paso en mi vida. El tiempo ha pasado y he engordado más de 10 kilos... Es por ello que junto a CEME vamos a retomar mi imagen y poder volver a verme bien y sentirme bien conmigo misma».

Dicho y hecho. Ahora, Pipi Estrada ha compartido el impactante resultado de la intervención a través de sus redes sociales, algo que ha sorprendido sobremanera a sus seguidores. «Felicidades a los doctores Vecilla y Colombo de la clínica @centroceme. Dos eminencias en el mundo de la cirugía estética que han hecho un trabajo de matrícula de honor con Miriam. Felicidades por este éxito que habéis conseguido en una intervención muy difícil!», contaba en su cuenta de Instagram.

Miriam ha hecho lo propio a través de su cuenta de Twitter, en la que ha publicado la misma imagen que su expareja. «¡Chicos, aquí me tenéis! Soy yo justo al finalizar la cirugía que me he realizado esta misma mañana. ¿Qué os parece el resultado? Aún me queda un caminito de recuperación pero... ¡me encanta el resultado a primera vista!».