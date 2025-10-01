Un indigente mata a otro a puñaladas tras discutir en el centro de Valencia
El agresor, que ya está detenido, atacó a la víctima en la plaza Viriato del barrio de Velluters
Arturo Checa
Valencia
Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:54
Crimen en el centro de Valencia. Mientras la ciudad aguardaba tensa el golpe de las lluvias durante la pasada alerta roja, un indigente mató a ... otro tras discutir en el barrio de Velluters. El agresor ya ha sido detenido por la Policía Nacional, que investiga las circunstancias exactas de la muerte.
El homicidio se produjo en la madrugada de este pasado lunes, en la plaza Viriato de la capital. Los dos sintecho se conocían entre ellos y empezaron una discusión cuyo origen exacto no ha confirmado la Policía Nacional. El enfrentamiento fue subiendo de tono hasta que el agresor, de origen argelino, cogió un objeto punzante y le asestó varias puñaladas a la víctima, de nacionalidad marroquí.
Ambos indigentes se encontraban bajo los aparentes efectos del alcohol o alguna otra sustancia, según las mismas fuentes consultadas. La víctima quedó tendida en la calle, bajo unos soportales en los que se protegían de la lluvia. La llamada de un testigo alertó a la Policía Nacional, que arrestó de inmediato al presunto autor del crimen.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.