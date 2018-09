La indignación de un científico del CSIC que lleva a su hijo a Urgencias y le dan homeopatía C. Briones / Twitter La Comunidad de Madrid ha abierto una investigación tras la denuncia formulada por Carlos Briones, cuyo relato en Twitter no tardó en hacerse viral EL COMERCIO Gijón Sábado, 15 septiembre 2018, 17:49

Llevó a su hijo a Urgencias y le recetaron homeopatía. Es la denuncia realizada por Carlos Briones, investigador del Departamento de Evolución Molecular del Centro de Astrobiología del CSIC y divulgador científico, que ha dado pie a una investigación por parte de la Comunidad de Madrid. Además, su relato de los hechos en Twitter se ha hecho viral y se ha convertido en todo un alegato contra este tipo de 'tratamientos'.

Briones cuenta que acudió al servicio de urgencias de un centro de salud del noroeste de Madrid con su hijo de 11 años, que tenía más de 39 grados de fiebre y «placas claramente visibles en la garganta y un fuerte dolor al tragar». Como era por la tarde, se le asignó un pediatra que no es su médico habitual. Le toca la frente: «Sí, está caliente, pero es bueno que tenga fiebre para que lo saque todo», dice Briones que señaló la facultativa: «Así, como lo oís», recalca el científico, quien añade que la pediatra le manda abrir la boca, pero no le mira la garganta «ni con palito ni sin él, y no ve las placas», más que visibles en la imagen que publica.

El relato de Briones continúa. Según cuenta, el primer 'diagnóstico' de la pediatra fue que «puede ser viríco» y le informa que podría hacerle un frotis la tarde siguiente. «Puede-ser-vírico. Creo que en primero de Medicina se estudia un caso tan claro como este de infección bacteriana. ¿Pero qué médica es ésta?», se pregunta, indignado, el científico, que recibe, atónito, la pauta del tratamiento: «Para que el niño se encuentre mejor, puede chupar de vez en cuando una pastilla de Homeogene», en referencia a un tratamiento homeopático utilizado en casos de dolores de garganta y laringitis. «Y puede tomarse hasta cinco al día», anota.

Ante esta desconcertamente situación, el niño fue llevado a otro médico: «Afortunadamente, la sanidad pública está llena de auténticos profesionales. Otra pediatra, tras explorarle, le diagnostica una infección bacteriana severa y le pauta el antibiótico Penilevel: 500 mg dos veces al día, durante 10 días. Homeopatía, vaya. Y antitérmicos, claro».

Además de hacerlo público en Twitter, Briones presentó una queja ante la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid con un objetivo: «Espero que mi reclamación tenga algún efecto y se tomen medidas frente a esta homeópata oculta tras una bata blanca de médico. Y que se investigue seriamente cuántos casos similares puede haber».

Por el momento, su caso ha dado pie a una investigación por parte de la Consejería de Sanidad, que ha indicado que se «tomarán las medidas que procedan» una vez estudiado el caso.