Indignación en Twitter por la respuesta de Endesa a una queja escrita en gallego «En castellano o en inglés». La compañía pide que para atender correctamente las peticiones, los clientes se dirijan en uno de estos dos idiomas ANA SOLÍS Viernes, 26 octubre 2018, 14:09

La polémica en Twitter vuelve a estar servida. Esta vez por el «desprecio», tal y como lo han calificado algunos usuarios de la red social, de Endesa a un excliente tras recibir una queja de este escrita en gallego en la que recriminaba a la compañía que le hubieran cobrado una penalización sin previo aviso. «Buenos días Pablo. Te informamos que para poder atender correctamente y sin errores tu solicitud, nos hagas llegar al misma en castellano o en inglés. Muchas gracias». Así de contundente fue la respuesta de la empresa energética.

Buenos días Pablo. Te informamos que para poder atender correctamente y sin errores tu solicitud, nos hagas llegar la misma en castellano o en inglés. Muchas gracias. — Endesa Clientes (@EndesaClientes) 23 de octubre de 2018

La desafortunada contestación ha generado la indiganción de los gallegos, quienes no han tardado en recriminar el gesto de Endensa. «Pero el inglés no es oficial en el territorio donde prestáis servicio y resulta que el gallego sí, aunque esto no sea de vuestro agrado. Endesa debería ser más respetuoso con sus clientes y con su diversidad», era una de las muchas críticas que la compañía ha recibido en las últimas horas.

Pero el inglés no es oficial en el territorio donde prestáis servicio y resulta que el gallego sí, aunque esto no sea de vuestro agrado. @endesa debería ser más respetuoso con sus clientes y con su diversidad — Pablo Leira (@pabloleirac) 23 de octubre de 2018

Buenos días @EndesaClientes. Para atender correctamente y sin errores una solicitud, APRENDA Y RESPETE LOS IDIOMAS OFICIALES del estado español (el inglés no lo es). Moitas grazas — JaviGayoso (@Mr_JaviG) 23 de octubre de 2018