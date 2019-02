El indignante anuncio de un piso en alquiler: «Busco una chica abierta y que no tenga prejuicios en cuanto al sexo» El anunciante haría una rebaja en el precio del alquiler a «una chica liberal» EL COMERCIO Gijón Domingo, 24 febrero 2019, 06:21

La historia de Isabel ha despertado la indignación de cientos de usuarios, que todavía no pueden creer el ofrecimiento que recibió cuando trataba de alquilar una habitación en Madrid. La joven buscaba una habitación en la que poder vivir, cuando le llamó la atención uno de los anuncios, en los que se pedía que la inquilina fuera «una chica liberal». Así, pidió datos al anunciante para saber a qué se refería.

La respuesta que recibió fue: «Esta habitación, como sabrás, cuesta 450 euros en esa zona. Los alquileres están carísimos en Madrid y sé que hay gente que literalmente no puede asumir esos precios. Yo la dejaría más barata, en el precio que pone, a alguna chica joven que sea de mente abierta, no tenga prejuicios en cuanto al sexo, y quiera llegar a algún acuerdo. No pretendo ofender a nadie y por eso pido que contacten solo chicas abiertas de mente. Soy un hombre educado, atractivo, culto y respetuoso, y con cuerpo de deportista. Si se puede llegar a algún acuerdo que beneficie a ambas partes, bien, y si no, pues no pasa nada. De lo que se trata es de salir todos ganando. Tú dirás si te puede interesar». La incredulidad de la chica al leer estas líneas llevó a preguntar si realmente se refería a tener sexo de vez en cuando. «Eso es», le contestó.

«Estoy llorando de la impotencia y no sé qué hacer», compartió la joven en Twitter adjuntando la conversación y preguntando si es denunciable. «Acabo de ir a comisaría y no es denunciable porque supuestamente no ha cometido delito. Les he explicado que yo no caí, pero que mi miedo es que alguna se llegue a prostituir por eso. Nada, que no se denuncia», añadió luego.

estoy llorando de la impotencia y no sé qué hacer pic.twitter.com/FC99umEei3 — 𝔡𝔯𝔞𝔪𝔞𝔱𝔦𝔰𝔠𝔥 #YanquiGoHome (@IsaaOErre) 5 de febrero de 2019

La publicación ha sido compartida por miles de personas, que han mostrado su indignación con la propuesta. «Dicha «oferta» es una forma de adornar lo que en realidad es: aprovecharse de las circunstancias económicas de una mujer para acostarse con ella. Si hubiese explotación u obligación estaríamos hablando de violación», escribía una usuaria.