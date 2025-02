Instagram ve 'violencia gráfica' en un cocido gallego

I. ASENJO A Coruña Martes, 22 de octubre 2019, 12:56 | Actualizado 14:07h. Comenta Compartir

Si uno imagina al Dios censor de Instagram, a partir de ahora lo hará con el rostro de un vegano. Y es que la red social epicentro del 'postureo' y de los 'real fooders' considera 'violencia gráfica' algo tan sagrado como un plato de cocido. En las otras redes sociales, los usuarios han vuelto a las trincheras para combatir tremendo sacrilegio. A la plataforma no le parece poco el absurdo de censurar algunas partes del cuerpo femenino como los pezones e involucionar en libertad de expresión, sino que además considera que una fuente de garbanzos, verduras, carne y chorizo, «incita al acoso, violencia y bullying o desnudos y actividad sexual». Y es que por increíble que parezca, esta es la respuesta que le dio la aplicación dueña de Facebook a Richard Barreira, un vigués que sube todos los años el «primer cocido de la temporada en casa de Rosi», su señora madre.

El hombre, de 47 años, quiso compartir la degustación de este plato típico de la zona norte de España con los cerca de doscientos seguidores de su Instagram, actualmente abierto al público. Lo hizo este domingo al mediodía y por la tarde, ya había sido eliminada. «Cualquiera sube comida a las redes sociales y no hay problema. Con la que está cayendo, anda que preocuparse por unos trozos de carne y garbanzos», dice el usuario en conversación telefónica.

Los motivos de su eliminación son una incógnita y éste no sabe si la denuncia fue por parte de un particular, puesto que la red social no le da más explicaciones que el mensaje aludido anteriormente. «Jamás me había pasado una cosa así», cuenta indignado. En su perfil se pueden ver distintos platos que Instagram parece que observa con más amabilidad como es el jamón serrano o el 'pulpo á feira'. «Si esto es pecado, que no reserven sitio en el infierno», escribe en una de las instantáneas.

Ampliar

«A ver si alguien aquí en Galicia defiende lo suyo», manifiesta Richard Barreira, quien para difundir la situación, compartió lo sucedido con cuentas de redes sociales como la de 'Cultura' de la Xunta de Galicia o 'Cocido Gallego'. No obstante, lo importante pese a la eliminación de la foto es que Richard como su familia disfrutaron del condumio y recordará con gran dosis de humor este 'cocido de domingo de la Rosi'.