Instagram eliminará los 'likes' y seguidores falsos 'Influencers' y marcas de publicidad se verán afectados por esta nueva medida ANA SOLÍS Martes, 20 noviembre 2018, 14:18

'Comprar seguidores en Instagram' o 'pagar para llegar a ser todo un 'influencer', ya tiene los días contados. Instagram eliminará los 'likes', comentarios y seguidores falsos, tal y como la red social ha notificado a través de un comunicado oficial. «Cada día, las personas vienen a Instagram para tener experiencias reales, incluidas interacciones genuinas. Es nuestra responsabilidad garantizar que estas experiencias no se vean afectadas por actividades no auténticas», manifiestan en el escrito. «Comenzaremos a eliminar seguimientos y comentarios no auténticos de cuentas que utilizan aplicaciones de terceros para aumentar su popularidad», afirman.

Lanzada en el año 2010, y actualmente propiedad de Facebook, es la red social que más crecimiento ha logrado. «Hemos creado herramientas de aprendizaje automático para ayudar a identificar las cuentas que utilizan estos servicios y eliminar la actividad no auténtica», continúan. Instagram cuenta con unos 1.000 millones de usuarios y su prioridad es garantizar los intereses de esa comunidad. «Este tipo de comportamiento es malo para la comunidad y las aplicaciones de terceros que generan me gusta, seguimientos y comentarios que no cumplen con las Normas de la comunidad y los Términos de uso», prosiguen. Y efectivamente así es. La autenticidad es el bien más preciado de la empresa, como bien reiteran en su normativa.

¿Cómo afectará esta medida a los 'influencers'?

La limpieza de perfiles falsos comenzará en breve. «Las cuentas que identifiquemos utilizando estos servicios recibirán un mensaje en la aplicación que les avisará que hemos eliminado los 'me gusta', las seguimientos y los comentarios no hechos de su cuenta a otras personas. También les pediremos que aseguren su cuenta cambiando su contraseña».

Los expertos coinciden en que siempre es bueno eliminar los falsos perfiles para garantizar la confianza de los usuarios. Probablemente la peor parte de esta decisión se la lleven los 'influencers', quienes ganaban importantes sumas de dinero a cambio de la publicidad que brindaban a las marcas y que se incrementaba en función del número de seguidores que tenían, fuesen estos verdaderos o no. Un problema que también afecta a las marcas, que ahora tendrán que guiarse por otro baremo para publicitar sus productos que no sea solo el número de 'followers' y 'likes'.