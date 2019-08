«¡No en farmacias!»: la polémica tras una curiosa foto compartida por Samantha Vallejo-Nágera en Instagram La cocinera ha publicado una imagen con su hija en la red social que acumula multitud de comentarios EL COMERCIO Gijón Sábado, 17 agosto 2019, 18:43

Samantha Vallejo-Nágera ha publicado una foto que ha generado multitud de reacciones en Instagram. En la imagen aparece la cocinera junto a su hija, que está a punto de hacerse un piercing.

La joven agarra a la madre del brazo y, aunque no deja ver su rostro, el gesto denota miedo. Mientras, la chef se muestra esquiva a mirar lo que va a suceder. Mientras, el trabajador de lo que parece una farmacia apunta con cara de circunstancia y la pistola para hacer el agujero a la oreja de la joven.

«Tarde de piercing en familia», ha escrito Vallejo-Nágera junto a la foto, que ha generado casi 15.000 'me gusta' y polémica por la canveniencia o no de hacerse un piercing en una farmacia.

Estos son algunos de los comentarios en respuesta a esta foto:

«Hacerlo en un sitio especializado de piercing no en farmacias!!!»

«Tiene pinta de ser un ATS. A mí el del ombligo me lo hizo uno y se me curó mejor que el que me hicieron en la tienda especializada».

«Si es cartílago mejor en tienda de piercing si es en carne farmacia, no tiene misterio. No duele nada ninguna de las dos maneras».

«Estamos hablando de un agujerito de mas en la oreja no un megapiercing tampoco hay que ir a un centro especializado de piercings para eso. Quien no se ha hecho en casa con aguja desinfectada? Un poquito de por favor...»

«Yo trabajo en farmacia 15 años, y llevo los mismos poniendo pendientes, y aunque la pistola es la misma, lógicamente, el soporte y el/los pendientes son individuales, esterilizados e hipoalergénicos. Te invito a que algún día vayas a alguna farmacia y preguntes, y te lo enseñarán. Y supongo que en las tiendas especializadas de piercings será exactamente igual. Cada persona, un pendiente diferente, misma pistola. La pistola no hace el agujero, lo hace el pendiente que ya se queda puesto en el momento».