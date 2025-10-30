El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Investigadores españoles del Virgen del Rocío, que han participado en el estudio. Hospital Virgen del Rocío/EP

Investigadores españoles relacionan el hígado graso con el deterioro cognitivo

«Nuestro trabajo demuestra que el hígado graso y la inflamación hepática pueden afectar directamente al cerebro y al comportamiento», dice Malu Martínez-Chantar, que ha liderado el estudio

J. A. Guerrero

J. A. Guerrero

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:05

Comenta

Una investigación española publicada en la revista 'Science Advances' revela que alteraciones hepáticas como el hígado graso pueden provocar directamente disfunciones neurológicas y cognitivas -como ... alteraciones en la memoria y en el comportamiento-, y que estas pueden revertirse mediante tratamientos dirigidos únicamente al hígado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  2. 2 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  3. 3 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  4. 4 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  5. 5

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  6. 6

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  7. 7

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  8. 8

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  9. 9

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo
  10. 10

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Investigadores españoles relacionan el hígado graso con el deterioro cognitivo

Investigadores españoles relacionan el hígado graso con el deterioro cognitivo