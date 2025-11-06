El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
UDEF de Policía Nacional en el registro en la sede la Policía Local de Granada en la Huerta del Rasillo. Pepe Marín

Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada

La magistrada imputa una decena de delitos al exjefe del cuerpo granadino, a otros agentes, a dos funcionarias y a un psicólogo

Pilar García-Trevijano

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:08

Comenta

Después de nueve meses de pesquisas y registros, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada alza el secreto de sumario en la investigación de ... la trama que presuntamente amañó oposiciones de la Policía Local en Granada capital, Algarinejo y Albolote. IDEAL ha tenido acceso en primicia a las actuaciones donde se investiga a 43 personas, entre agentes, dos funcionarias de contratación del Ayuntamiento de la capital, opositores, miembros de los tribunales y un psicólogo que habrían participado supuestamente en la trama. A todos ellos se les imputa una decena de delitos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  3. 3 Fallece un hombre en un sex shop de León
  4. 4 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  5. 5 Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan
  6. 6 Asturias, acechada por seis incendios y vientos de hasta 160 kilómetros por hora
  7. 7

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  8. 8

    Asturias lidera la tasa de cáncer en España y llegará a 8.760 casos al año en 2050
  9. 9

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  10. 10 Las deudas inmobiliarias que cercan a Lucas González, de Andy y Lucas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada

Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada