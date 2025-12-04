El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de archivo de la Guardia Civil D.I.

Detenidos la madre y un hombre por la muerte violenta de un niño de cuatro años en Almería

El cuerpo ha sido localizado la noche de este miércoles en una playa de Garrucha

Nerea Escámez.

Almería

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:51

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un menor de cuatro años, cuyo cuerpo ha sido localizado la noche de este miércoles. Por el momento hay dos detenidos, la madre del menor y otro varón, que no se trata del padre del pequeño.

La investigación, declarada bajo secreto, trata de aclarar la supuesta participación de cada uno de los involucrados. El cuerpo del menor fue localizado por las autoridades sobre las 23.30 horas en una playa situada en el límite de los términos municipales entre Garrucha y Mojácar, frente a una gasolinera, poco después de que se diera un aviso por su desaparición.

Tras la alerta por la pérdida del menor, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil se movilizaron para dar con su paradero. Los investigadores han constatado la muerte violenta del menor a la espera de que la autopsia determine la causa del crimen, según informa el diario IDEAL.

Por su parte, el Ayuntamiento de Garrucha ha declarado día de luto oficial y ondea su bandera a media asta en señal de «profundo dolor» por el fallecimiento del niño de 4 años, toda vez que han trasladado su «más sentido pésame» a los familiares y seres queridos.

