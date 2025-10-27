El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Patrulla Equipo Roca de la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación. OPC

Investigan a una mujer por utilizar la tarjeta bancaria de un amigo sin su permiso durante diez años

Un familiar de la víctima, de 67 años y con dificultad cognitiva, se percató de que se estaban haciendo compras no autorizadas en combustible, comida y ropa entre otros artículos

Blanca Carbonell

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:14

La Guardia Civil investiga por un delito de estafa a una mujer de 58 años que, presuntamente, ha estado utilizando durante diez años la tarjeta ... bancaria de otra persona sin su permiso. La víctima es una hombre de 67 años de Laredo, que tiene dificultades cognitivas. Fue un familiar el que se percató de una serie de cargos bancarios que en los últimos días se habían realizado con la tarjeta bancaria del sexagenario, pero que el titular no había efectuado. Con su ayuda y los datos facilitados por su entidad bancaria, los agentes de la Guardia Civil de Laredo pudieron verificar que, desde hace unos 10 años, se estaban realizando pequeños cargos no autorizados en combustible, compras de ropa y complementos, de comida a domicilio o por internet entre otros. El total de las compras asciende a unos 2.000 euros.

