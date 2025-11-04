Investigan si el niño fallecido atropellado en Granada pudo sufrir acoso escolar

El colegio de Huétor Tájar en el que estudiaba el menor que falleció atropellado el pasado domingo volverá a las clases con la tristeza ... en los pasillos. El colegio publicó este lunes un mensaje de condolencias por la trágica muerte de uno de sus estudiantes. En las redes, también se difundieron algunos mensajes, presuntamente de la familia del niño, en los que apuntaban a que el crío sufría una situación de supuesto acoso escolar. La Guardia Civil investigará esta posibilidad, como suelen hacer en otros centros educativos, cuando hay situaciones en las que se ve alterada la convivencia en las clases. Así lo confirmaron desde el instituto armado, que cuenta con un programa específico de actuación en centros escolares, tanto para prevenir situaciones complejas, como para actuar si se hubieran producido.

De momento, el pueblo vive días complejos. El Ayuntamiento de la localidad y la cooperativa en la que trabaja la madre del niño fallecido tras ser atropellado el pasado domingo en la A-92 han corrido con todos los gastos del entierro. Así lo confirmó a este periódico el alcalde de la localidad hueteña, Fernando Delgado, horas antes de que se produjera el sepelio en la tarde de ayer.

El regidor señala que se trata de una «familia humilde» de origen boliviano. La madre del menor llegó a Huétor Tájar hace cuatro años y trabaja en una cooperativa de espárragos del pueblo. El menor fallecido se había instalado en Huétor Tájar junto a su madre «hace un año». El niño estaba escolarizado en el centro educativo Padre Manjón de la localidad, según ha podido saber este medio.

Delgado señala también que se ha puesto a disposición de la familia un equipo de psicólogos para ayudar en un momento muy delicado. El alcalde de Huétor Tájar explica que aún no tienen demasiada información sobre las circunstancias de este terrible suceso y es la Guardia Civil la que está llevando a cabo la investigación para aclarar las circunstancias del atropello. El alcalde ha señalado que el niño podría haber ido hablando por el móvil caminando desde un carril bici y no llegó a acceder a la autovía. Según ha señalado, el atropello se produjo en una vía de aceleración a unos dos kilómetros del núcleo urbano. La hipótesis sobre la que se trabaja en este momento es la de una muerte accidental.

Mensaje del colegio

El centro escolar en el que estudiaba el menor fallecido envió ayer un mensaje de pésame a través de sus redes sociales este lunes.

«El domingo fue un día muy triste para la comunidad educativa de nuestro CEIP Padre Manjón. Un trágico accidente apagó la vida de uno de nuestros alumnos. Lamentamos profundamente la perdida de Luis Santiago Coca Troncoso, alumno que cursaba 6º de primaria en nuestro centro», ha señalado el centro educativo a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

Desde el centro escolar han querido mandar todo su «cariño y afecto a su familia y amigos». Señalan que «siempre recordaremos lo buen alumno que era y la bondad que profesaba hacia sus compañeros y compañeras». La Guardia Civil ha solicitado a los establecimientos las imágenes de las cámaras de seguridad con el fin de esclarecer las causas de su muerte y la dirección que llevaba el joven. Los hechos tuvieron lugar el domingo a primera hora.