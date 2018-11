El emocionante testimonio de José María García sobre su enfermedad El periodista José María García. / EFE El periodista lo tiene claro: «Los que tenemos el privilegio de ser supervivientes tenemos la obligación de predicar con nuestro ejemplo» EL COMERCIO Gijón Viernes, 23 noviembre 2018, 21:33

Quienes han superado momentos duros son toda una inspiración para quienes se enfrentan a la enfermedad, a la pérdida, al dolor... La idea de que hay vida más allá de la adversidad gana fuerza cuanto quien lo dice es un rostro conocido. Por eso, el periodista de ABC Roberto Arrocha ha reunido a varias personalidades de la cultura, el periodismo y el deporte en su libro 'Hoy sí me puedo levantar'. Además, les ha reunido en un acto en Sevilla al que asistió el popular José María García, que impresionó al aforo con su testimonio cuando le diagnosticaron cáncer.

El prestigioso periodista deportivo habló de su afición por el fútbol sala y relató su participación en un torneo. Y ahí empezó otra historia: «Salí a correr, porque siempre me ha gustado mucho hacer deporte. Y comencé a sentir frío. Después de los diez o doce kilómetros seguía sintiendo frío. Ganamos aquel partido y después... Me encontraron un bulto. El médico me dijo: podemos ganar este partido. Pasé 46 sesiones de quimio y 80 de radio», relató.

García contó que su hijo le decía que «no dijera la palabra cáncer», pero «hay que decirla», subrayó. «Hay que ponerla a la vista. Soy católico, creyente. Lo mismo que yo, lo padecía Paquito Fernández Ochoa. Él no lo puede contar. Los que tenemos el privilegio de ser supervivientes tenemos la obligación de predicar con nuestro ejemplo. No se acaba el mundo. Hay que luchar y llevar la cabeza hacia el optimismo incluso sabiendo que te puedes quedar en el camino. Podéis contar conmigo», concluyó el periodista. Para más información, consulte ABC.es.