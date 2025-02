Jost kobusch hace en solitario el primer ascenso al pico Amotsang en Nepal

ALBA LLANO Martes, 5 de noviembre 2019, 11:00 | Actualizado 11:20h. Comenta Compartir

Jost Kobusch ha anunciado a través de sus redes sociales que ha completado la primera ascensión absoluta del Amotsang. Una ascensión que este joven alemán además ha logrado completar en solitario, hasta este imponente pico con 6.393 m de altitud situado en la zona del Annapurna (Nepal).

Esta se trataría de la cuarta expedición conocida a esta cumbre, ya que por delante de Kobusch ha habido tres intentos fallidos de ascensión: la primera de Paulo Grobel en 2003, la de Cris Warner y Damien Gildea en 2009 y la del guía Lionel Chatain en 2012.

Él mismo ha asegurado que llevó a cabo esta ascensión el 24 de octubre, pero el descenso de esta cumbre tampoco fue fácil para Kobusch ya que este le supuso un total de cuatro horas de bajada en plena noche y su espera hasta el amanecer en la tienda de campaña para poder continuar con esa bajada. Una nueva hazaña para este alpinista, que no ha dudado en compartir con sus seguidores en las redes sociales:

«¡El pasado jueves 24 de octubre alcancé la cima del (hasta entonces) virgen Amotsang! Después de algunos estiramientos y de disfrutar la vista, tuve que darme prisa para bajar. Porque como se puede ver en las fotos, el sol ya se estaba poniendo. Después de una hora de descenso en el crepúsculo y otras tres horas en la oscuridad, me pude tomar una deliciosa taza de té en la tienda antes de continuar el descenso al día siguiente«, ha asegurado Jost Kobusch en su cuenta de Instagram.

Pero esta ascensión no ha sido un simple reto para Kobusch. De hecho se trataría de parte de su entrenamiento para llevar a cabo su próximo gran proyecto: su ascensión invernal y sin oxígeno al Everest. Uno de los retos más importantes para este joven, que en unos meses y si las condiciones lo permiten, le llevará a desafiar la ruta del corredor Hornbein, una de las vías de acceso más difíciles a la montaña más alta del mundo.

Una ascensión que también piensa realizar en solitario. Este es uno de los factores de los que más disfruta Jost kobusch y que él mismo define como algo único: «No existe nada más que la montaña y tú. Todo depende de ti y no se trata de estar tú contra la montaña sino de estar tú y la montaña». Y es que asegura que antes de comenzar cualquier expedición su primera tarea es conocer la montaña por sí mismo: «trato de conocer la montaña, charlo con otros alpinistas, investigo acerca de las rutas conocidas, observo la montaña a través de Google Earth. Así, cuando empiezo, no soy un grosero que quiere llegar a la montaña en la primera cita. Me presento educadamente, pensando bien cuál es la mejor estrategia«, asegura.