Una joven se va a dormir sin saber que está embarazada y se despierta por los dolores del parto Emmalouise Leggate / EL COMERCIO A los 45 minutos de notar un bulto, dió a luz en el aparcamiento del hospital EL COMERCIO Gijón Jueves, 11 abril 2019, 10:56

Hay historias que cuando te las cuentas, te cuesta creer que sea real. Esta es una de ellas. Emmalouise Leggate, una joven escocesa de 18 años, dió a luz y no sabía que estaba embarazada. Una noche fue a dormir sin notar nada extraño en su cuerpo. El asombro llegó, cuando además del dolor que sentía, despertó con un gran hinchazón de vientre. A los 45 minutos, nacia su hija. Así lo cuenta «The Mirror», según ABC.

La joven, asegura que tomaba la píldora y que no hizo ninguna prueba porque no había sentido ningún síntoma, por lo que nunca llegó a pensar en la posibilidad de estar embarazada. En el momento en que despertó y vió el bulto de su vientre, corrió hacia su abuela, Louise Ford, de 62 años, quien le ayudó y la llevó al hospital. Sin embargo no les dió tiempo a llegar al centro hospitalario, de manera que el bebé vinó al mundo dentro del coche en el aparcaminto, a los tres cuartos de hora de haberse despertado su madre.

Según los médicos, el desconocimiento de la joven no puede deberse a que la niña llegara antes de lo esperado, pues nació cuando le tocaba. Ciara Louise Lamont nació completamente sana.

Leggate, que ya era madre de una niña, tras dar a luz aseguró que se sorprendió muchísimo: «No me lo podía creer». «No me había hecho la prueba de embarazo porque no había tenido ningún síntoma», explica. Además, asegura que no sintió en ningún momento las patadas de la pequeña.