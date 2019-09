Una joven trata un dolor de muelas por su cuenta y acaba con la sangre marrón La mujer, estadounidense de 25 años, desarrolló lo que se conoce como metahemoglobinemia EL COMERCIO Lunes, 23 septiembre 2019, 16:36

La revista médica 'The New England Journal of Medicine' (NEJM) ha hecho público recientemente el caso de una joven de 25 años que se presentó en un hospital de Providence (Rhode Island, EE.UU.) con debilidad, fatiga, falta de aliento y decoloración de la piel.

La piel y las uñas de la mujer habían adquirido un tinte azulado, una señal de que el cuerpo no está recibiendo suficiente oxígeno, según publica 'ABC.es' Además, su sangre también se había vuelto oscura. Según los médicos Otis U. Warren y Benjamin Blackwood, «su saturación de oxígeno del 88% no mejoró con el uso de oxígeno suplementario». A la joven le diagnosticaron metahemoglobinemia.

Esta afección, rara y potencialmente mortal, se produce por la presencia de un nivel anormalmente alto de metahemoglobina en la sangre. Esto, a su vez, puede deberse a la exposición a ciertos químicos o medicamentos capaces de modificar la forma de las moléculas de hemoglobina de una persona.

Cuando existe un «estrés» oxidativo dentro de los glóbulos rojos, estos se desbordan y el ion ferroso se oxida al estado férrico. Esto hace que la sangre deje de liberar oxígeno en el tejido circundante, dando lugar a un color marrón en la sangre.

Además, como recoge «The Washington Post», el doctor Warren enfatizó que la sangre de la mujer era marrón, no azul oscuro como han informado otros medios de comunicación.

En este caso, según la publicación de la NEJM, la enfermedad fue desencadenada por una reacción a un medicamento que usó para calmar su dolor de muelas. El medicamento contenía benzocaína, el ingrediente activo de varios ungüentos anestésicos de venta libre.

Según «The Washington Post», citando a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, ha habido más de 400 casos reportados de metahemoglobinemia asociada con la benzocaína desde el año 1971.

La joven, de la que no se ha hecho público su identidad, recibió dos dosis de azul de metileno por vía intravenosa. Según Warren, «respondió bien al tratamiento», por lo que, tras pasar una noche en el hospital y después de que sus síntomas desaparecieran, fue dada de alta.