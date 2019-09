Los jóvenes guardianes del clima Greta Thunberg llegó a Nueva York en un velero desde Europa para participar en la cumbre. :: r.c. Se han convertido en la punta de lanza de la lucha para salvar el mundo Domingo, 22 septiembre 2019, 06:23

Cuando el 1 de enero de 2017 el portugués António Guterres asumió la jefatura de la ONU, la adolescente sueca Greta Thunberg ni siquiera había oído hablar de ese señor que el mismo día de su toma de posesión situó la batalla del cambio climático como uno de los pilares de su mandato. Han pasado más de dos años y el viejo político y la joven activista de 16 años coincidirán en la cumbre sobre acción climática de Nueva York. Ambos se han marcado el objetivo de salvar el mundo y no en sentido figurado, sino literal. Lo hacen desde distintos lados de la barrera pero en la misma trinchera y con una misma arma: la presión popular.

El pasado mes de mayo, durante una gira por Oceanía para concienciar a los ciudadanos del mundo sobre la urgencia de combatir el cambio climático, António Guterres no ocultó su pesimismo. «Cono secretario general tengo muchas batallas. Como abuelo, la lucha contra el cambio climático es la contienda de mi vida. Lamentablemente, es una batalla que no estamos ganando», declaró.

Guterres ha sorprendido gratamente a las organizaciones ecologistas por su contundencia a la hora de exigir a los países que traigan los deberes hechos. No les pide su opinión ni grandes declaraciones de intenciones sino que les reclama planes que puedan ser aplicados lo antes posible. Para ello no duda en tirar de las orejas a los políticos indolentes ni en apelar a la presión social. «Los objetivos son muy difíciles pero posibles, lo que necesitamos es voluntad política. Esta aún no existe pero veo cada vez más fuerte a la opinión pública y a la juventud radicalmente comprometida», ha afirmado recientemente.

Son millones

De este compromiso dieron fe el pasado viernes los millones de jóvenes de todo el mundo que secundaron una huelga para exigir a los gobernantes que se den prisa para combatir el cambio climático. Las movilizaciones, que se volverán a repetir el próximo viernes, emulan la batalla que Greta Thunberg comenzó a librar en solitario en 2018. La joven, que padece síndrome de Asperger, sufrió un duro golpe cuando de niña le hablaron del calentamiento global. Era incapaz de comprender por qué un peligro tan serio no generaba una mayor alarma social y, tras un periodo de depresión, decidió que había que hacer algo. Inició todos los viernes una huelga escolar que ahora secundan centenares de miles de estudiantes.

Una de ellas es la estadounidense Alexandria Villaseñor, que también participará en la cumbre. Esta joven de 14 años es una de las líderes más visibles de las huelgas estudiantiles en Estados Unidos contra el cambio climático. Todos los viernes, desde hace varios meses, prepara sus pancartas y se sienta en un banco frente a la sede de Naciones Unidas. «Si no tengo futuro, ¿para qué voy a ir al colegio», se preguntó en una entrevista.

Alexandria y Greta se han encontrado estos días en Nueva York durante una concentración. Ambas son los rostros de una presión social en la que confía António Guterres cuando dice que «los sistemas políticos acabarán por cumplir con lo que la gente cree necesario». Greta insiste en que apenas queda tiempo y sostiene que es posible evitar el desastre. «Me hace sentir que tengo poder, que puedo hacer que algo cambie», explica Alexandria cuando habla de su banco frente a la ONU. Como ella, millones de estudiantes sienten lo mismo. Que pueden salvar el mundo.