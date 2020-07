¿Puedo cobrar una pensión de jubilación si soy ama de casa? PETEIRO Las mujeres que han trabajado en el hogar sin cotizar tienen derecho a una prestación no contributiva si cumplen una serie de condiciones EL COMERCIO Miércoles, 1 julio 2020, 12:37

Todo aquel que quiera acceder a una pensión por jubilación de manera íntegra tiene haber cotizado unos 35 años, aunque esto puede variar en función de la edad del solicitante.

Este hecho supone una barrera para aquellas personas que han dedicado su vida laboral a la limpieza del hogar y/o al cuidado de sus hijos. Una labor que, en su mayoría, es asumida por las mujeres.

Las amas de casa, por tanto, no podrán solicitar la pensión contributiva de jubilación, ya que no han aportado cuotas a la Seguridad Social, pero sí podrán acceder a la prestación no contributiva, aunque para ello también que tendrán que cumplir unos requisitos.

Estas personas tienen derecho a una pensión de jubilación, pero del tipo no contributivo. Es decir, las que protegen a quienes nunca han cotizado –o no durante el periodo mínimo exigido- o carecen de los recursos básicos para subsistir. Este tipo de prestaciones pueden ser de jubilación o de invalidez. La primera de ellas garantiza a los ciudadanos mayores de 65 años una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios.

Para poder acceder a dicha prestación hay que tener 65 años y los ingresos anuales del o la solicitante tienen que ser inferiores a los 5.136,60 euros. En caso de que convivan varios familiares las cantidades que se contemplan son: 13.292,16 euros (tres personas) y 17.169,04 euros (cuatro personas).

También se pide residir en España y haberlo hecho durante diez años. Un periodo que debe estar comprendido entre la fecha de cumplimiento de los 16 años y la de devengo de la pensión. Y dos de esos años tienen que haber sido consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la prestación.