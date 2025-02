Las apuestas se consolidan como parte del ocio juvenil

Los cumpleaños de los jóvenes ya se comienzan a celebrar en los salones de apuestas. Hay buen ambiente y licor gratis. Además, siempre hay una cerca, de tal modo que se puede integrar con la rutina del trabajo o del estudio. En tres años, ... las apuestas entre los menores de edad pasaron del 13,6% al 22,7% en la modalidad presencial, y de 6,4% al 10,3% en la 'on line', asegura Beatriz Martín Padura, directora general del Centro Reina Sofía, que ha presentado el estudio 'Jóvenes, juegos de azar y apuestas', con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Aunque los jóvenes empiezan a dar sus primeros pasos en los juegos de azar sin dinero, gracias a los bonos que 'regalan' las casas de apuestas, pronto pasan a dejar sus ingresos reales. Más del 30% de los hombres que participaron en la encuesta habían jugado dinero, por un 15% de las mujeres. En ambos casos el crecimiento era de un 10% con relación a dos años antes. Los jóvenes, incluyendo a los menores de edad, son parte importante del 'bote' de 65.000 millones de dinero apostado que reconoce el gremio de compañías de azar. «Además empieza a ser algo habitual y colectivo, una actividad más del grupo de amigos, una parte normalizada del ocio juvenil», dice Martín Padura.

Entrar a los salones es parte de una noche de diversión con su grupo de amigos. «Aparece un nuevo modelo de ocio, que antes no existía pero que ahora está totalmente naturalizado», sostiene Eulalia Alemany, directora técnica del Reina Sofía, durante la presentación de esta investigación realizada entre abril y mayo de 2019 con una muestra de 30 individuos de Sevilla, Valencia y Madrid. «No genera extrañeza entre los jóvenes y se integra en sus recorridos y rutinas en los que parar en el salón de apuestas no genera mayor alteración. Las pérdidas se consideran parte del ocio y se asumen de forma colectiva. Como parte del grupo, cada uno nunca pierde. Es así en la etapa inicial. Luego viene una segunda etapa en que el dinero es propio».

Primerizos y menores

Una vez iniciados, con pequeñas pérdidas y recompensas, asumido el azar como diversión y demostrada la facilidad de apostar, viene la fase de consolidación del hábito y la posterior ludopatía entre quienes sufran adicción por el juego. Los participantes reconocieron haber empezado cuando aún eran menores de edad, asegura el informe, gracias a la permisividad de los salones de juego o a la suplantación de identidad en el juego 'on line'. La tentación de traspasar las puertas, bombardeada desde la publicidad, aumenta con el alcohol gratis. «La presencia clara de alcohol y la oferta gratuita hace que ese ahorro sea apostado», mantiene Alemany. «Además surge la fantasía de la profesionalización y el estatus que confiere saber jugar».

Lo principal para las casas de apuestas es generar «un imaginario en torno al dinero fácil», que «consolide la motivación económica y el hábito» para que se desarrollen «pretensiones más ambiciosas, como la búsqueda de la autonomía económica o un sobresueldo». Ahí viene el salto diferencial: cuando el dinero apostado es el propio. «Deriva en un menor control del gasto, desaparece la diversión y comienza el vicio», dice el reporte.

Sensación de vivir

Sin embargo, los jóvenes se creen inmunes a la ludopatía y no se identifican con ninguna campaña que haga referencia a los lados más oscuros del juego. «Apostar no está estigmatizado», dice Alemany. «Los jóvenes argumentan que no tienen problemas porque juegan de forma visible, es decir, que no se esconden para jugar; sólo supone riesgos económicos que pueden controlar al establecer límites; creen que la adicción es algo lejano y que esta actividad no afecta al resto de sus responsabilidades».

Las apuestas les brindan diversión, evasión, entretenimiento y competitividad, así como ansiedad, ambición y culpa. No hay datos sobre la relación del riesgo a la ludopatía y variables socioeconómicas o educativas, pero sí se sabe que las familias sólo conocen que existe un problema cuando ya ocurre. «No es una actividad de ocio más», enfatiza Martín Padura, que pide una regulación clara en 2020.