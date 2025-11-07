El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dos agentes de los Mossos d'esquadra. Efe

Una jueza envía a prisión a un hombre por violar a su vecina de 91 años

El acusado se ganó la confianza de la víctima y en su casa, en la provincia de Girona, presuntamente la agredió sexualmente

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:33

Comenta

Un hombre de 51 años, vecino de la localidad gerundense de Garriguella, muy cerca de Figueres, ha sido este viernes enviado a prisión por haber violado a una anciana de 91 años. Agresor y víctima son vecinos de la pequeña población de Garriguella, de apenas mil habitantes. La presunta agresión sexual ocurrió el pasado 2 de enero. Hace tiempo que el investigado se había ganado la confianza de la víctima, por lo que pudo entrar en su casa. Una vez allí, la violó. Fue un familiar de la víctima el que tuvo conocimiento de los hechos y quien denunció a los Mossos.

El hombre fue detenido el miércoles pasado por la Policía catalana y este viernes ha pasado a disposición judicial. Tras tomar declaración al presunto agresor sexual, a la víctima y a varios testigos, la magistrada de un juzgado de guardia de Figueres ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza, según fuentes del TSJC. La causa está abierta por un delito de agresión sexual. El investigado tiene antecedentes pero no por delitos sexuales.

