Jugando con el pasado

Ahora que los Reyes Magos llenan sus camiones de tecnología punta, no hay que olvidar el encanto de una canica, el placer de golpear con el pie una pelota de cuero o la magia de un viejo balancín con forma de caballito. Los niños de todas las generaciones han jugado y siguen jugando. Antaño, de forma más rudimentaria, con madera, con hojalata, con materiales de andar por casa; ahora, con pantallas y plásticos de última generación. El juguete es buen escaparate de quiénes fuimos y quiénes somos, de cómo hemos cambiado. El Muséu del Pueblu d'Asturies, siempre atento a preservar el pasado cotidiano, el común y corriente, también mira por esa mirilla y por eso conserva una notable colección de juguetes. No es grandiosa, no compite en absoluto con los grandes coleccionistas que existen en todo el planeta, pero sí permite ese periplo llamado a despertar nostalgias, sonrisas y lágrimas.

No aparecen retratadas en estás páginas las canicas, que primero fueron de barro y luego de cristal y que propiciaron mañanas y tardes de infinita diversión en busca de alcanzar el 'guá'. Pero sí están en el catálogo del espacio museístico, que cuenta con 659 piezas, de las cuales 317 son juguetes que proceden de la colección de Juan Pablo Crabiffosse Cuesta, mientras unos 150 han llegado vía donación. Cubren un marco temporal que abarca desde 1865 al año 2000.

De madera, hojalata, barro, biscuit, porcelana, tela, plástico, goma, hierro, plomo, aluminio y loza están hechos esos divertimentos entre los que se encuentran muñecas y muñecos (45), pistolas y rifles (11), juegos relacionados con la cocina (119), coches y camiones (70), arrastres (19), instrumentos musicales de juguete (85), aviones (15), caretas (79) y planchas de juguete (7), entre otros.

Y, de lo todo lo dicho, de dos tipos bien distintos, en función de los posibles de la familia del infante que los disfrutó. «Hay dos tipos de juguetes: los artesanales, como esos aparatos deslizantes, los arrastres que se usaban para tirarse por las cuestas, el gomeru, la comba, y luego están los más elaborados, más caros, hechos muchas veces de hojalata», relata Juaco López, director del museo gijonés, que sabe también que muchos de los juguetes de precio elevado serán replicados en las casas en materiales como la madera. Ejemplo pueden ser las cocinitas, regalo común para las niñas en aquellos tiempos en los que ellas jugaban a planchar y ellos, con sus coches y sus aviones. Obvio es que los estereotipos de género siempre han estado presentes a la hora de jugar. Pero al margen de ellos, el caso es que siempre había un 'curioso' en todas las familias capaz de replicar la cama o el armario de la Nancy para hacer feliz a una hija o una sobrina al tiempo que se evitaba un gasto que podía no encajar en según qué presupuestos.

Claro está que los juguetes, además de sexo, han tenido siempre clases sociales. Y más antaño que ahora. Eso se advierte en una colección con juegos y juguetes procedentes de distintos lugares. De París a Ibi, en Alicante, un enclave históricamente vinculado al juguete, especialmente presente en la colección, pasando por Hospitalet de Llobregat, Valencia y hasta Núremberg. El listado de fabricantes también apunta directamente a la nostalgia, como Industrias Geyper, con sede en Valencia; EXIN (Exclusivas Industriales Sociedad Anónima), con sede en Barcelona; Cefa, en Zaragoza; Airgam, en Barcelona, o Famosa, en Onil, Alicante. O sea, los Geyperman, el Exin Castillo, el Quimicefa, los Airgam Boys y sobra citar a las celebérrimas muñecas de Famosa que convirtieron su camino hacia el portal de Belén en un villancico más, instalado en la memoria colectiva de todo un país, como lo están también la Nancy, el Barriguitas y el Nenuco.

Hay muchos más juguetes inolvidables, como el mítico Scalextrix, aún ocupando lugar de honor en muchos desvanes, y esperando el momento -como el confinamiento pasado- de volver al suelo de salón con sus curvas y chicanes. Los desvanes son precisamente el origen de una parte de la colección. No es extraño que cuando se desmonta la casa de un familiar o se asume una mudanza aparezcan piezas de las que cuesta desprenderse, pero difícilmente tienen cabida en los pequeños pisos de hoy, y se acuda con ellos al museo, que, de tener valor, los incorporará a sus fondos. Es especialmente común que en las casas se conserven las muñecas, un juguete con un valor sentimental sobresaliente para sus propietarios.

El Muséu del Pueblu d'Asturies cuenta además con una hermosa colección de cartas a los Reyes Magos. «Muy ilustres y queridos amigos nuestros. Confesamos haber sido malos y no muy aplicados en el pasado año, mas les damos palabra de honor de que lo enmendaremos en este que empieza y los tres vamos a ser excelentes muchachos», comenzaban en 1915 una carta tres niños de Oviedo de buena familia, que reclamaban de sus majestades «un estuche y dos violeteros y peladillas» para Rosario, una linterna mágica y «un cañón de esos que tiran soldados de juguete» para Pepito y «un rosario de nácar» para la Primera Comunión de Jaimito. En definitiva, otros tiempos, inmortalizados también en las colecciones de la fototeca, con Reyes Magos recorriendo ciudades y pueblos en cabalgatas y la apresurada y nerviosa apertura de los regalos que ocultaban algunos de estos juguetes que ahora son ya objetos de colección, que son pequeñas reliquias.