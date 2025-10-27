El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente Macron y su esposa, Brigitte, en un acto público. EFE

Juicio a los ciberacosadores que crearon la teoría de que la mujer de Macron es un hombre

Ochos hombres y dos mujeres están acusados de hostigar en línea a la primera dama francesa

Beatriz Juez

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:15

Comenta

Diez personas se sientan hoy y mañana en el banquillo de los acusados en el Tribunal Correccional de París por ciberacoso sexista contra la primera ... dama francesa Brigitte Macron, a la que acusan de ser en realidad un hombre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  3. 3 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  4. 4 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  5. 5 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  6. 6 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  7. 7 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  8. 8

    Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique
  9. 9 Ofrecía una vivienda protegida como alquiler turístico en Nuevo Roces, en Gijón
  10. 10 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Juicio a los ciberacosadores que crearon la teoría de que la mujer de Macron es un hombre

Juicio a los ciberacosadores que crearon la teoría de que la mujer de Macron es un hombre