El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo «Jamás callaremos ante la violencia sobre las mujeres»

La Justicia europea advierte de que todos los países de la UE deben reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea argumenta que lo contrario vulneraría la libertad de movimiento y residencia de la pareja afectada y el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:19

Comenta

Espaldarazo europeo a los matrimonios del mismo sexo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado este martes que todo Estado miembro ... debe reconocer la legalidad de un matrimonio del mismo sexo contraído en otro país de la Unión Europea (UE), independientemente de que el matrimonio homosexual esté recogido en su ordenamiento jurídico nacional. En su decisión apunta que lo contrario vulneraría la libertad de movimiento y residencia de la pareja afectada y el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar, lo que es contrario al Derecho europeo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  5. 5

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  6. 6

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  7. 7 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  8. 8 ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?
  9. 9 Robó joyas por valor de 22.000 euros a las personas dependientes a las que cuidaba en Langreo y San Martín del Rey Aurelio
  10. 10 El Principado confirma que el accidente en la mina de Cangas del Narcea fue «súbito y fortuito»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Justicia europea advierte de que todos los países de la UE deben reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro

La Justicia europea advierte de que todos los países de la UE deben reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro