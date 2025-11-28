Soraya Pérez Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00 Compartir

Las víctimas de violencia de género no piden castigos, ni indemnizaciones: «No piden paguitas, no piden nada, solo piden que las escuchen y que sus maltratadores las dejen en paz». Así lo afirmó la fiscal de sala delegada de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía General del Estado, María Eugenia Prendes, quien recibió el premio Futuro en Femenino 2025, que otorga EL COMERCIO, por su lucha contra la violencia machista y en favor de la igualdad.

En un breve, pero contundente discurso, Prendes reflexionó sobre el papel que debe cumplir la Justicia para las mujeres. «La Justicia debe ser un instrumento que genere confianza a las mujeres, donde se sientan arropadas, porque es la única manera de poder tenderles una mano», subrayó.

Para la fiscal de sala delegada de Violencia sobre la Mujer, cuando se habla de violencia machista «tenemos que ser muy firmes y muy serios y no dar ni un paso atrás, ni siquiera para coger impulso, porque hay también partes que niegan estas realidades. Está reconocido que la violencia es un problema público y de transmisión social», zanjó la premiada, que recibió el galardón de manos de María de Álvaro, jefa de Contenidos de EL COMERCIO.

Ver 25 fotos La jornada Futuro en Femenino, en imágenes

Antes de entregarle el premio, De Álvaro recordó que Prendes hace tres años fue galardonada también con el reconocimiento 'Meninas' de la Delegación del Gobierno por su trabajo en esta materia. «Es una mujer que destaca por hablar claro, muy claro, aunque sin alzar la voz porque, sinceramente, no le hace falta», dijo de Álvaro.

Romper techos de cristal

Esta novena edición de Futuro en Femenino se celebró, como en años anteriores, en el Acuario de Gijón. Vanesa Fernández, directora general de Igualdad del Gobierno del Principado de Asturias, fue la encargada de abrir el evento tras la bienvenida que ofreció Leticia Álvarez, directora adjunta de EL COMERCIO.

Álvarez utilizó un símil para ejemplificar la importancia de las mujeres. «Hoy celebramos este evento en el acuario, y precisamente un acuario es como una realidad enjaulada y en esa realidad enjaulada todas las especies forman parte del ecosistema... Eso me permite hablar de las mujeres escondidas, de esos perfiles que no afloran y que no conocemos, pero que permiten que ese ecosistema funcione como funciona en un acuario», dijo la directora adjunta de EL COMERCIO.

Añadió que «incluso los gruesos cristales del acuario, que aquí son paredes, me permiten también hacer otro símil con los techos de cristal que estamos aquí para romper», zanjó.

También Vanesa Fernández señaló que este encuentro es «un acto de reconocimiento público, de compromiso institucional y de afirmación colectiva de los valores de igualdad, justicia y derechos humanos. Porque hablar de futuro en femenino no es una consigna, es una responsabilidad compartida que interpela a las administraciones, a las empresas, a los medios de comunicación, a las entidades sociales y a la ciudadanía en su conjunto», dijo.

Tras sus intervenciones tuvo lugar la ponencia sobre mujeres en la historia del arte a cargo de Patricia Pérez, historiadora del arte y promotora de 'Cuéntame un cuadro'. Llegó después Inés Gago, consultora de comunicación y una de las autoras de la exitosa campaña 'Putero's Academy', que fue entrevistada por la periodista de esta casa, Chelo Tuya. Y, posteriormente, se celebró la mesa redonda 'Mujeres y habilidades massteam', en la que participaron Leticia Bilbao Cuesta, directora del Área de Desarrollo Empresarial de FADE; María Rivas Ardisana, jefa de recursos humanos en el Grupo Isastur, y Salomé González Valea, directora de Recursos Humanos en Gonvarri Metal Structures & Gonvarri Solar Steel.

El acto se cerró con broche de oro, con la entrega del premio Futuro en Femenino a la fiscal de sala delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, María Eugenia Prendes.