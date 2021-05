Kathleen Kennedy: «Hay mucha gente rica en EE UU dispuesta a pagar más impuestos» Hija de un senador de Estados Unidos y sobrina de JFK, clausurará el Santander WomenNOW que se celebrará del 9 al 11 de junio en Madrid Kathleen Kennedy será una de las participantes de WomenNOW. / m. mackenzie DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Sábado, 29 mayo 2021, 17:58

Poco después del asesinato de John F. Kennedy, su sobrina Kathleen recibió una carta de su padre, Robert, hermano de JFK y fiscal general. «Querida Kathleen, te escribo el día que el presidente Kennedy ha sido enterrado», comenzaba la misiva. «Ahora tienes una responsabilidad especial con tu tío Jack», le decía. Como un tesoro, Kathleen Kennedy Townsend conserva ese manuscrito, en cuyo pulso «no había amargura ni ira ni deseo de venganza. Me hablaba de bondad y amor, de mi responsabilidad con mi familia y mi país», recuerda la hija mayor de quien, ya como senador y en plena campaña por liderar el Partido Demócrata, también sería asesinado. «Y me dedicó una carta en esa situación, en la que otras personas no la habrían escrito, porque quiso ponerme en un rumbo diferente, sin mirar atrás. A menudo sucede, cuando alguien es asesinado, que la gente pasa su tiempo deseando vengarse. Él no quería que hiciéramos eso en absoluto y creo que es una lección muy importante».

Casi seis décadas después, Kathleen Kennedy, quien clausurará, con la colaboración de ICLF, el congreso WomenNow que se celebra entre el 9 y el 11 de junio en Madrid, trabaja por una jubilación digna y universal en EE UU, a través del Instituto de Política Económica norteamericano, que dirigió hasta 2019 y de la Universidad de Georgetown, de la que es investigadora.

–Después de la breve era de Trump hay otra vez un demócrata en la Casa Blanca que propone dar un giro económico.

–Joe Biden anunció que quiere construir la economía desde cero y asegurarse de que tengamos justicia, que todos tengan un buen trabajo con buenos beneficios. Ahora es muy importante que la gente pueda cubrir los gastos de un familiar enfermo.

–¿Es posible que toda la población tenga una buena seguridad sanitaria?

–Por supuesto que es posible. Si tienes un sueño, puedes hacerlo realidad. En este caso hay que asegurarse de recaudar los 1.000 millones de dólares en impuestos que no se cobran y aumentar la tasa impositiva a niveles previos a Trump. Un poco más a las corporaciones y a los más ricos.

–¿Y los ricos y las corporaciones no se resisten?

–Hay mucha gente rica dispuesta a pagar más impuestos, que dice que no necesita todo este dinero, es ridículo. ¿Cuántas casas, coches o lanchas necesitas? ¡No puedes usar todo este dinero!

–Suena demasiado fácil.

–Pero es real. Incluso tenemos un grupo llamado Patrióticos Millonarios, con ese objetivo. Lo primero es facilitar el ahorro, como se hace en Europa, que coloca una parte de los salarios en la Seguridad Social. Pero el sistema debe estar respaldado por un fondo que invierta de manera inteligente.

–¿Lograr pensiones dignas es su lucha personal?

–Sí, porque los norteamericanos no tienen nada ahorrado para la jubilación. Tenemos seguridad social, pero es muy pequeña y no está a la altura.

–En España, los jóvenes temen no tener la misma jubilación que sus abuelos.

–Es lógico porque el sistema se imaginó en una época en la que la mayoría de la gente vivía unos 60 años y ahora se vive más de 80. Entonces necesitamos más dinero de los sueldos, bien invertidos a largo plazo.

Miedo a las mujeres

Uno de los recuerdos de la niñez de Kathleen Kennedy transcurre en Harlem, el distrito de mayoría afroamericana de Nueva York y el más empobrecido. Iba con su padre, Bobby, entonces senador de ese estado, cuando cruzaron en coche por donde había otros niños de su edad. «Me dijo que ellos tenían los mismos sueños que yo: tener éxito, ir a la universidad, tener un buen trabajo. Pero que no podían porque no habían nacido en una familia como la nuestra. Eres más afortunada, me dijo, pero no mejor. Entendí que tenía una responsabilidad especial».

–¿Sientes algún tipo de discriminación por ser mujer?

–Sí, por supuesto, siempre.

–¿Siempre?

–¡Es la vida! Me postulé para el congreso en 1986 y, en ese momento, tenía tres hijos. Todo el tiempo me preguntaban cómo podía hacerlo con tres hijos. ¡Mi padre se postuló para presidente cuando tenía diez hijos y apuesto a que ni una sola persona le dijo algo semejante! O cuando me convertí en vicegobernadora (Kennedy ha sido la primera mujer en ocupar ese cargo en Maryland), en el primer artículo sobre mí se decía que no usaba ni labial ni 'rouge'. Estaba en el primer párrafo y lo relacionaban con una identidad religiosa. De hecho, sí me había puesto ambas cosas, pero no se notaba.

–¿Un consejo para los jóvenes que entran al mercado laboral?

–Si se trata de una persona científica o emprendedora debe intentar que surjan sus ideas. Estamos en la cúspide del cambio. Pero si no es el tipo de persona innovadora debe tener cuidado. Estamos atravesando un gran período de cambio y en una década el mundo será muy distinto al actual.

–¿Su consejo es el mismo para hombres y mujeres?

–Ahora mismo muchos hombres temen que las mujeres se vuelvan fuertes porque ellos se sentirán débiles. Así que las próximas dos o tres generaciones tendrán que averiguar cómo establecer relaciones en que hombres y mujeres se respeten y dignifiquen mutuamente. Por ejemplo, que los hombres se queden en casa con los hijos o los padres enfermos, que compartan la responsabilidad de cuidar. Es un gran cambio, y muy íntimo.