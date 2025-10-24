Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja Recorrieron más de 2.000 kilómetros a punta de cuchillo en los que habría alimentado a la familia con latas de atún, galletas y pan

Más de 2.000 kilómetros por carretera, encerrados dentro de un coche durante 13 días y alimentándose únicamente a base de latas de atún, galletas y pan que él iba comprando en estaciones de servicio. Este es el infierno que vivieron una mujer y sus dos hijos pequeños presuntamente secuestrados a punta de cuchillo por la expareja de ella. El viaje, que tenía como destino final Argelia, acabó en Málaga capital, donde la Policía Nacional logró interceptarlos y detener al hombre. Para entonces, la familia presentaba unas condiciones de insalubridad «extremas».

La investigación comenzó cuando se recibió la solicitud de colaboración de las autoridades francesas para localizar a una mujer y a sus dos hijos, que estaban desaparecidos desde el 3 de octubre. La Policía Nacional abordó el caso con la seriedad y la urgencia que requería. Las primeras pesquisas apuntaban que la familia podría encontrarse viajando a bordo de un vehículo por España.

El hombre presuntamente secuestró a su expareja y le rompió su teléfono para evitar que se comunicara con nadie ni pudiera solicitar ayuda. Junto a sus dos hijos menores, vivieron en un vehículo en el que viajaron durante 13 días por toda España y Portugal. Según la investigación, obligó a la mujer a conducir amenazándola con un cuchillo durante esos 2.000 kilómetros sin apenas dejarle descansar y sometiéndola a agresiones físicas y sexuales delante de los niños.

Los agentes supieron que, además, no les permitió asearse ni cambiarse de ropa y se alimentaron de los pocos productos que el hombre compraba en las áreas de servicio y que solían ser atún, galletas y pan.

En un momento de descuido, la víctima pudo coger el teléfono móvil y enviar un mensaje a una persona de su entorno familiar en el que decía: «Me quiere matar, avisa a la policía que son los únicos que me pueden salvar, y borra todo para que él no lo vea».

Gracias a la cooperación internacional y a la rápida actuación de la Policía Nacional, se consiguió localizar el vehículo en la ciudad de Málaga. Al parecer, el hombre tenía intención de cruzar a Argelia para huir de la justicia francesa, la cual le había decretado dos órdenes de detención y entrega europeas.

El dispositivo, llevado a cabo por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) Central, ha sido «especialmente dificultoso» dado el riesgo que tanto la madre como los menores corrían al encontrarse con el agresor. La prioridad del operativo policial fue, en todo momento, la discreción y la rapidez para proteger la seguridad de las víctimas y evitar cualquier reacción impredecible del sospechoso.

Los agentes trasladaron inmediatamente a la mujer y a sus hijos a un centro médico puesto que presentaban signos de desnutrición y deshidratación. Además, la mujer tenía hematomas y mordeduras, mientras que los niños presentaban picaduras de insectos por todo el cuerpo. Dentro del vehículo hallaron el cuchillo con el que amenazó a la víctima y su teléfono móvil roto.

Por todo lo anterior se detuvo a este varón como presunto autor de un delito de homicidio, agresión sexual agravada y continuada, detención ilegal, reclamación judicial internacional, malos tratos en el ámbito de género y doméstico, delito contra la intimidad y de daños. Una vez pasó a disposición de la autoridad judicial, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

