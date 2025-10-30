El lince ibérico blanco podría haber cambiado el color de su pelo por el estrés El fotógrafo Ángel Hidalgo captó la imagen de este felino tan peculiar en las sierras de Jaén

J. L. R. Jueves, 30 de octubre 2025, 19:44 Comenta Compartir

La imagen de un lince ibérico blanco se ha hecho viral por las redes sociales en los últimos días. El hallazgo es obra del fotógrafo Ángel Hidalgo, quien captó la imagen de este felino tan peculiar en las sierras de Jaén, aunque no ha querido desvelar su ubicación exacta para protegerlo.

«En un lugar nuevo donde comencé a rastrear hace pocos meses, revisando una de mis cámaras de fototrampeo observé algo que no podía creer… A partir de ahí comencé a dedicarle todo el tiempo que disponía, tenía que ver esta maravilla por mis propios ojos», cuenta él mismo, que ha compartido las imágenes en sus redes sociales.

«Fue pasando el tiempo, horas, días, semanas e incluso meses sin éxito, incluso en muchas ocasiones a punto de tirar la toalla… Una mala mañana después de llover durante la noche, amaneciendo estaba caminando como tantas veces había hecho; cuando de pronto a lo lejos veo un bulto blanco que parecía irradiar luz propia», explica.

Miembros de Proyecto Lince determinaron que se trata de un ejemplar leucístico, el primero documentado oficialmente en España. Algunos han especulado con que sea un ejemplar albino.

Sin embargo especialistas del Proyecto Life Lynx Connect han adelantado que, en realidad, podría ser un ejemplar que hubiera sufrido un periodo de estrés importante y que esa situación le haya provocado el cambio de color del pelaje. Como les pasa a los humanos en ocasiones de estrés continuado.

«El animal existe, la fotografía es auténtica, pero no es un leucismo», explicó Javier Salcedo, coordinador andaluz del Plan de Recuperación del Lince Ibérico. «Se trata de una alteración pasajera en la pigmentación que puede estar relacionada con altos niveles de estrés o con un episodio de debilidad fisiológica. Es totalmente reversible y no supone un riesgo para la salud del ejemplar», aseguró.

El color del pelo de los linces depende de la cantidad y del tipo de melanina que sinteticen los melanocitos. Las rutas hormonales que controlan la melanina son sensibles a factores externos, como el cortisol, que puede bloquear la actividad de los melanocitos. El estrés es uno de los factores que pueden reducir su actividad.

Es un proceso muy conocido que afecta especialmente a los mamíferos y que también sucede en los humanos. En el caso de este lince, los factores que podrían haber desencadenado esta aparición de canas son: una escasez de alimentos, una cercanía de humanos durante periodos de cría o luchas territoriales con otros linces.