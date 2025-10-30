El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El lince ibérico blanco fotografiado en las sierras de Jaén. Ángel Hidalgo

El lince ibérico blanco podría haber cambiado el color de su pelo por el estrés

El fotógrafo Ángel Hidalgo captó la imagen de este felino tan peculiar en las sierras de Jaén

J. L. R.

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:44

Comenta

La imagen de un lince ibérico blanco se ha hecho viral por las redes sociales en los últimos días. El hallazgo es obra del fotógrafo Ángel Hidalgo, quien captó la imagen de este felino tan peculiar en las sierras de Jaén, aunque no ha querido desvelar su ubicación exacta para protegerlo.

«En un lugar nuevo donde comencé a rastrear hace pocos meses, revisando una de mis cámaras de fototrampeo observé algo que no podía creer… A partir de ahí comencé a dedicarle todo el tiempo que disponía, tenía que ver esta maravilla por mis propios ojos», cuenta él mismo, que ha compartido las imágenes en sus redes sociales.

«Fue pasando el tiempo, horas, días, semanas e incluso meses sin éxito, incluso en muchas ocasiones a punto de tirar la toalla… Una mala mañana después de llover durante la noche, amaneciendo estaba caminando como tantas veces había hecho; cuando de pronto a lo lejos veo un bulto blanco que parecía irradiar luz propia», explica.

Miembros de Proyecto Lince determinaron que se trata de un ejemplar leucístico, el primero documentado oficialmente en España. Algunos han especulado con que sea un ejemplar albino.

Sin embargo especialistas del Proyecto Life Lynx Connect han adelantado que, en realidad, podría ser un ejemplar que hubiera sufrido un periodo de estrés importante y que esa situación le haya provocado el cambio de color del pelaje. Como les pasa a los humanos en ocasiones de estrés continuado.

«El animal existe, la fotografía es auténtica, pero no es un leucismo», explicó Javier Salcedo, coordinador andaluz del Plan de Recuperación del Lince Ibérico. «Se trata de una alteración pasajera en la pigmentación que puede estar relacionada con altos niveles de estrés o con un episodio de debilidad fisiológica. Es totalmente reversible y no supone un riesgo para la salud del ejemplar», aseguró.

El color del pelo de los linces depende de la cantidad y del tipo de melanina que sinteticen los melanocitos. Las rutas hormonales que controlan la melanina son sensibles a factores externos, como el cortisol, que puede bloquear la actividad de los melanocitos. El estrés es uno de los factores que pueden reducir su actividad.

Es un proceso muy conocido que afecta especialmente a los mamíferos y que también sucede en los humanos. En el caso de este lince, los factores que podrían haber desencadenado esta aparición de canas son: una escasez de alimentos, una cercanía de humanos durante periodos de cría o luchas territoriales con otros linces.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  2. 2 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  5. 5

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  6. 6

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  7. 7 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  8. 8

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  9. 9

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  10. 10

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El lince ibérico blanco podría haber cambiado el color de su pelo por el estrés

El lince ibérico blanco podría haber cambiado el color de su pelo por el estrés