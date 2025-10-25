Llega el horario de invierno y toca cambiar la hora El debate sobre si deberíamos dejar de hacer este cambio dos veces al año lleva tiempo dando vueltas sin que se tome una decisión

El horario de invierno vuelve a visitarnos y se hará realidad este fin de semana. Como cada último fin de semana de octubre, los españoles y el resto de ciudadanos de la Unión Europea tendremos que ajustar los relojes que aún no lo hacen automáticamente y despedirnos del verano hasta marzo, cuando lo recuperaremos.

La madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre a las tres de la mañana serán las dos. Es decir, habrá que retrasar una hora los relojes. Así que desde este domingo 'amanecerá una hora antes'. Es decir, la salida de sol pasará a ser poco antes de las ocho de la mañana.

También se pondrá el sol una hora antes, inicialmente sobre las seis y media, pero poco a poco será antes hasta que alrededor del 21 de diciembre, vivamos el día más corto del año.

Ahorro energético

Según estimaciones oficiales del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el potencial de ahorro en iluminación podría alcanzar en torno a 300 millones de euros, el equivalente al 5 por ciento del total. De esa cantidad, 90 millones corresponde al potencial de los hogares españoles, lo que supone un ahorro de 6 euros por hogar y 210 millones restantes se ahorrarían en los edificios del terciario y en la industria. Sin embargo, fuentes del organismo han alertado de que en España no no existen informes actualizados desde el año 2015. Si bien, ha señalado que la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo elaboró uno en 2018.

En todo caso, observan que las nuevas exigencias de eficiencia energética en iluminación, en los sistemas de climatización y en los propios edificios, así como la progresiva introducción del autoconsumo, alteran significativamente los análisis que originalmente se utilizaban para calcular estos datos.

En esa línea, estas fuentes recuerdan que el cambio de hora se aprobó en una época distinta a la actual con hábitos de vida que podrían afectar en mayor medida al consumo energético. Además, ahora habría que tener en cuenta la incorporación del teletrabajo a las jornadas laborales a raíz de la pandemia. La mayor duda está en el ahorro de calefacción. Se cree que debido al cambio horario incluso podría aumentar su consumo.

El debate sobre el cambio horario en la Unión Europea comenzó en 2018 cuando la Comisión Europea realizó una consulta pública en la que más del 80 por ciento de los 4,6 millones de ciudadanos que participaron se mostraron a favor de acabar con los cambios de hora. Y aún no se ha encontrado una solución a este tema.

De momento, el cambio de hora seguirá produciéndose, al menos hasta 2026, cada última madrugada del sábado-domingo de octubre, para iniciar el horario de invierno, y cada madrugada del último sábado-domingo de marzo, cuando se pasará al horario de verano.

¿El último cambio de hora?

El cambio de hora es una de las medidas más cuestionadas en toda Europa desde hace tiempo. Si bien se suele argumentar que favorece el ahorro de energía, los índices de consumo actuales ponen en cuestión esos beneficios y se hace mayor hincapié en los efectos que tiene sobre la salud y el bienestar de las personas adelantar y retrasar el reloj coincidiendo con la llegada de la primavera o ya avanzado el otoño.

El debate está planteado desde hace años y ha alcanzado tales proporciones que incluso ha llegado a las instituciones europeas. De hecho, la Comisión Europea ya propuso en 2019 acabar con el cambio horario, pero parece que aún hay mucho que discutir.

No solo no hay fecha para acabar con el cambio de hora dos veces al año (horario de verano y horario de invierno), sino que ya están fijadas las fechas de los cambios hasta 2026.

Cumpliendo con los plazos establecidos, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó en marzo de 2022 la fecha de los cambios de hora que tendrán lugar hasta 2026. De momento, es la última fecha dada a conocer de forma oficial, pero eso no significa que el cambio de hora ya tenga fecha de fin.

De acuerdo a esa publicación oficial, los próximos cambios de hora tendrán lugar siempre en domingo y en las siguientes fechas:

Fecha de inicio del horario de invierno 2025: 26 de octubre.

2026: 25 de octubre.

Fecha de inicio del horario de verano 1 2026: 29 de marzo.