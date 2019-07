«No llevo el bocata a la playa por vergüenza» «Cambié el nudismo de Ibiza por el bañador cuando vi que estaba hechu una llaceria» Pedro Morán sueña con recorrer España con amigos «y, a ser posible, con choferesa, pero vale chófer» A. VILLACORTA PRENDES. Miércoles, 3 julio 2019, 08:42

Al pan, pan, y al vino, vino. A sus 66 años, el chef Pedro Morán pasará el verano a los mandos de Casa Gerardo, el establecimiento que fundó su bisabuelo en Prendes como casa de postas en 1882, al que su abuelo -el Gerardo al que le debe el nombre su casa- le pegó el arreón definitivo y que, hoy por hoy, solo tiene una filosofía: «Dar de comer rico. Porque, a partir Ferran Adrià, mucha gente empezó a contar historias filosóficas y a decir unas chorradas que esto se está convirtiendo en un circo». Así que a él eso de «sorprender con la cocina» no le va: «¿Sorpresa de qué? Sorpresa ye que te toquen dos millones en la Bonoloto. También yo estoy intentando rellenar angules, pero todavía no encontré el aparato».

-¿Cómo es el día veraniego perfecto para Pedro Morán?

-Cuando descanso, que voy a la playa de Aguilar con mi señora. Me encantan el sol y la playa. Estaría allí siempre y no llevo el bocata porque me da vergüenza. Mi mujer se pone vuelta y vuelta y lo mío es caminar, bañarme y llevar una novelina.

-¿Y qué lee?

-Sobre todo, novela negra.

-Ergo lo veremos en la Semana Negra...

-No. Yo soy raru. No me gusta el barullu. Cuando hay mucho follón, escapo enseguida.

-¿No acude a ningún sarao?

-Al Festival de la Sardina, en Candás, el 1 de agosto. Para mí, es el día más grande del verano. No me lo pierdo. Y hace treinta años que voy a los toros en la Semana Grande, pero no soy taurino. A mí lo que me gusta es la Feria de Begoña.

-¿Textil o nudista?

-Cuando era joven, en Ibiza, nudista. Pero ahora cambié al bañador, porque te miras el cuerpo y piensas: «Menudo adefesio. Estoy hechu una llaceria».

-¿Operación bikini?

-¡Pero si yo no ceno! O ceno una zanahoria con dos biscotes de lino con aceite y un yogur. Me mentalicé y, por semana, controlo. Pero eso sí: hoy salimos a cenar tú y yo por ahí y como a Dios por una pata y póngome ciegu a beber. Hay una cosa fundamental para no engordar: pasar hambre.

-Observo que también lleva un reloj de esos que cuentan los pasos...

-Sí. Ando todos los días. Cuando termino en el restaurante, a las cuatro, voy a Perlora y camino una hora y cuarto o una hora y media. Y luego hago otra hora de bicicleta estática. En total, tengo que hacer dos horas de ejercicio. Ayer, 23.500 pasos.

-¿Hay algo que no trague?

-Comer como de todo. Nunca fui 'repunante'. Por ejemplo, me gusta la comida japonesa, pero, después de pasar diez días en Japón, lo primero que hice fue comer un platu fabes.

-¿El estío de su vida?

-Hubo grandes veranos. En los noventa, empezábamos en Ibiza y terminábamos en Marbella. Éramos pudientes, conocíamos a todo el mundo... Pasé cuatro veranos en Ibiza con Arzak maravillosos. El plan era coger por la mañana un barquín, ir a Formentera, beber como un gochu, volver, ducharse, cenar y no dormir. A los tres días, estabas hecho polvo.

-¿Castigado sin vacaciones?

-Este mes, si puedo, igual me escapo algunos días. Cojo a unos amiguetes en plan soltero. Solemos ir tres o cuatro días por ahí a dar una vuelta. A tomar copes y bañarnos si está bueno. Ahora mismo, me encantaría coger a un par de ellos y recorrer España en coche, sin prisa. Y, a ser posible, con choferesa, como Cela. Pero también vale chófer. Los placeres carnales van bajando, pero todavía respondo.