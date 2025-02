Munches naciones tienen un animal totémicu, un bichu emblemáticu del que tán arguyoses. Ehí tenéis a los yanquis col águila calva, la del caperuchu de plumes albu como la nieve, o'l gayasperu gallu portugués o'l condor bolivianu, el cuélebre galés o'l panda ... xigante de los chinos. Debe ser porque, lo mesmo si gobiernen el mundu y mexen penriba la ONU que si nun pinten nada y son un ceru a la izquierda, présta-yos asgaya, a los individuos y a los estaos, tener símbolos y emblemes de pureza, como si por xiringalos al vientu en cualquier trapu amarráu a una piértiga yá fueren esencia y parte de nosotros.

¿Cuál va ser, entós, l'animal que-y cuadre al pueblu asturianu? Equí hai tovía osos y llobos, fauna llexendario que, amás, ta mui venceyao a la nuestra historia y a la épica astur. Pero igual ún que l'otru tán atrocaos na simboloxía y na heráldica d'otres naciones, un migayu masuñaos. El salmón, bichu bravu por demás, tien l'inconveniente de que ye un pez, inespresivu y fríu. Taba bien el raitán, queríu por toos, entrañable, pero cuantayá que los ingleses lu tienen pol páxaru nacional, nun vamos copiar agora a esos desapegaos. Non, el nuestru bichu bandera, aquel que cuadra a la nuestra idiosincrasia como pueblu, el que representa más que nengún otru los nuestros ideales, too aquello polo que naguamos, va ser el topu. Ye soterrañu y prietu como'l carbón, un furador qu'escargata y llevanta tapinos incansable, asina qu'encartia dafechu cola xera más mítico de los asturianos, polo menos nos dos sieglos postreros: la minería. Ta gordu, ye fartón y muevese con torpeza na superficie, anque rabila con soltura na galería cuando golifa un merucu, y munchos nativos identifíquense y adáptense ensin problema a esti perfil arroncháu y oportunista. Pa detrás, ta ciegu, como tantos asturianos que nun son quien a ver cómo se funde ensin remediu lo meyor del nuestru pratrimoniu. Sí: definitivamente un topu al trapu, sofitando enchipáu la Cruz de la Victoria, bordao too ello en campu d'azules.