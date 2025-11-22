Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa

La Ertzaintza ha localizado la mañana de este sábado el cuerpo sin vida del pastor de 77 años deparecido desde el pasado jueves en las ... campas de Urbia. Fuentes del Departamento vasco de Seguridad confirman que el varón ha sido hallado minutos antes de las once de la mañana en los alrededores del monte Artzanburu, muy próximo al lugar en el que ayer fue encontrado su perro.

La tarde de este viernes, el helicóptero desplegado por la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR) de la Ertzaintza logró captar en Urbia al rebaño de ovejas y al perro del pastor desaparecido. En unas imágenes difundidas por la propia UVR se podía ver al grupo de ovejas reunido a una altura considerable y con la nieve cubriendo la montaña. El equipo de rescate se dirigó después hacia esta zona en busca del pastor, pero al caer la noche tuvo que dar por finalizada la búsqueda hasta esta mañana.

Sobre las 20.00 horas del jueves la familia del varón dio la voz de alarma y agentes de la sección de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR) y una patrulla de montaña de la Ertzaintza han reanudado esta mañana, sobre las 8.45 horas, la búsqueda que ya emprendieron anoche. Según ha podido confirmar este periódico a través de fuentes del servicio de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, el rastreo hoy se ha llevado en las zonas de Oltza y Urbia, desde el acceso de Arantzazu. La fuerte nevada ha impedido incorporar hasta bien entrado el día un helicóptero a las labores de búsqueda.

Pese al frío y la gran cantidad de nieve caída en la zona, sus amigos mantenían la esperanza de que José Luis Uribetxeberria, conocido como 'Txantxangorri', pudiera estar vivo. «Si alguien puede aguantar solo en Urbia, es él. Conoce todos los txokos como nadie. Y como buen pastor, es muy duro», afirmaban esta mañana un grupo de hombres sentados en torno a una mesa en la sociedad Armuño del barrio legazpiarra de Brinkola, donde el pastor acostumbra a tomar café con leche de camino a Urbia o casa. Con ovejas o sin ellas, pero siempre a pie.

Probablemente también lo habría hecho este jueves, ya que se le perdió la pista cuando bajaba su rebaño, de unas 200 ovejas, camino de su caserío, Irazola, en el término municipal de Gabiria y en el límite con Legazpi. Debía haber completado el camino por las minas de Katabera y el embalse de Barrendiola hasta Brinkola, pero no lo hizo.

Tanto en Gabiria como en Brinkola, coincidían en resaltar la dureza de Txantxangorri. «Es el típico hombre de caserío que va siempre en manga corta y en invierno le verás con un chubasquero, pero no una chaqueta gorda. Aunque tenga 77 años, mantenía una gran condición física. Hacía caminando toda la vuelta desde el caserío a Urbia». «El problema», añaden, «es que en esa zona no hay cobertura. Y su teléfono móvil es de los de toda la vida, no un 'smartphone', por lo que no se le puede localizar».

Tal vez pueda sorprender que el pastor apurara tanto para bajar su rebaño del monte para pasar el invierno en cotas inferiores, pero quienes le conocen aseguran que «toda la vida lo ha hecho así. Siempre era el último pastor en bajar de Urbia. Hasta que no llegaban las primeras nieves, aguantaba en su borda», explican en Armuño. «Cuando lo veías llegar a Brinkola con sus ovejas, ya sabías que el invierno estaba encima», agrega una mujer en la sociedad. Alguna vez, «de tanto apurar», se le quedó alguna oveja atrás sin poder avanzar, y él iba después a buscarla. Es muy duro«.

Tampoco parece que se viera sorprendido por el temporal. De hecho, un hombre que estuvo con él la víspera de su desaparición en lo alto de Urbia asegura que comentó con Txantxangorri que «venía muy mal tiempo. Él era consciente de que iba a nevar fuerte, pero siempre aguantaba hasta el final».