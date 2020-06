Los bares de mi vida: Cristina del Valle «Escancio como una profesional» Cristina del Valle pasó el confinamiento en su casa de Madrid. / E. C. Cristina del Valle se suma a la iniciativa para respaldar a la hostelería asturiana | La vocalista de Amistades Peligrosas apoya a la hostelería de su tierra reivindicando la calidad de sus locales y el valor de la cultura PABLO A. MARÍN ESTRADA gijón. Sábado, 27 junio 2020, 02:08

A Cristina del Valle la pandemia la pilló con las maletas listas para iniciar la gira internacional de Amistades Peligrosas con su nuevo disco, 'Pacto de sal'. Desde Madrid, donde ha pasado el confinamiento, la artista se suma a la campaña de apoyo a la hostelería de su tierra natal, recordando su deuda con los bares después de haberse pasado «el 80% de la vida en la carretera».

Embarcada con sus músicos en ruta de ciudad en ciudad, afirma que las cafeterías y los restaurantes encontrados por el camino han sido sus «lugares de avituallamiento, alimentación, descanso y encuentro. En ellos han nacido canciones, surgido relaciones de amor o de amistad. Se han planificado proyectos y han sido mi segunda casa, como lo son para todos los que trabajamos en los escenarios», desvela.

Abstemia y vegetariana desde hace años, Del Valle reivindica la función social de los locales de ocio «como espacios donde compartir con los demás y donde se amplía tu mundo» y, ahora, cree que pueden ser «lugares sanadores en los que poder curarnos de la ansiedad que hemos pasado durante estos meses. Naturalmente, siendo responsables y pensando en los demás, porque no llevar mascarilla o saltarse las precauciones es un acto de profunda insolidaridad que debería avergonzarnos», apunta.

La cantante, comprometida activamente con numerosas causas sociales, apunta el valor añadido que tienen los bares en un momento «en el que debemos apostar por el consumo responsable y el apoyo a los pequeños negocios. La pequeña empresa es la que levanta el país y no las grandes que deslocalizan empleo o tributan fuera. Es una apuesta también por la calidad: lo que comes en el restaurante de tu barrio o en el barín de pueblo está hecho con amor y el esfuerzo de familias que han puesto todos sus ahorros para abrir ese negocio», opina.

Pone a Asturias de ejemplo de esa hostelería de cercanía y mimo hacia lo que ofrece: «En cualquier sitio que vayas se trata a la gente como si fuera de la familia, alguien a quien se cuida y se le ofrece lo mejor. Si pides pote o fabada te dejan ahí la olla. He viajado bastante y no lo he visto en ninguna parte. Es algo muy de agradecer en un mundo que trata al consumidor como alguien a quien sacarle el dinero sin importarle más».

Y, hablando de Asturias, aunque no pruebe el alcohol, presume de «escanciar sidra como una profesional. Además, me encantan les espiches, los llagares, los chigres, esa sensación de estar en casa».

Evoca las noches de fiesta en La Santa y su perdición por los carbayones: «Agoto existencias». De esta pandemia le gustaría pensar que «aprendimos a que el mundo no somos solo nosotros». Y el valor de la cultura, tan necesaria como los bares («sin cine, libros, música, nos habríamos vuelto locos») y en el de sus profesionales, «ahora en condiciones muy duras». Ella lo sabe bien.