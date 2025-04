La lucha contra la soledad va por barrios

Juan pone rostro a las personas sin hogar: «En la calle lo pierdes todo»

Juan pasó quince años en la calle, viviendo en «su rinconcillo» de Madrid, perdido y víctima de una depresión que no cesa y que en su día le sacó del sistema. Hoy, «gracias a la ayuda de todas las personas» que ha encontrado en su camino, como reconoce, ha logrado salir de uno de los grupos de población más invisibilizado de la sociedad: los sintecho. Él pone rostro, y sobre todo historias, a un colectivo integrado por unas 18.000 personas, según estiman los centros sociales que atienden a personas sin hogar en nuestro país. Con su pensión mínima, paga una habitación y llena sus horas con la lectura de las bibliotecas públicas de la ciudad. «Soy un privilegiado porque no me dio ni por las drogas ni por la bebida, sino por leer», advierte. Pero no es lo más común en las calles que recorre día a día en busca de gente que necesita ayuda. «Lo primero que les pregunto es cuánto tiempo llevan en la calle. Si llevan más de seis meses creo que van a tener más difícil salida. Si llevan poco les ayudo porque sé que esa persona aún no ha sido endurecida por la calle, la depresión no le ha comido y puede salir. Les invito a un café, charlo con ellos, llamo a mis contactos en asociaciones y centros de ayuda y los llevo para que les ayuden», explica. Además de ayudar a sintecho para convencerles con su ejemplo de que se puede salir y que no tiene nada de malo pedir ayuda, Juan da charlas en colegios, centros de adultos y en el barrio sobre las personas sin hogar. Es una de las iniciativas vecinales que se han llevado a cabo a través de la aplicación Nextdoor. «Las charlas van de contarle que la gente de la calle son personas como nosotros, cuáles son sus problemas, sus miedos y les enseño cuál es la mejor manera de ayudarle, que es através de los equipos de asistencia social», explica. Para Juan, el principal problema que tienen es la falta de seguimiento. «A veces ayudaba a algunos a buscarles piso y a los pocos meses, volvían a la calle porque sus problemas no les permiten adaptarse. En un día se habían gastan la pensión del mes y acababan perdiendo dignidad, personalidad y de todo. En la calle lo pierdes todo».