Su lugar en el mundo: Alberto González Menéndez «Me reivindico de pueblo» Alberto González, sobre su moto, en el Naranco.

No es Alberto González (1965) un tipo de lugares comunes. Más bien al contrario. Viajero, montañero, motero, corredor de trail, sabe de primera mano que la vida tiene vida propia, que a veces los planes cambian, que la casualidad tiene su aquel y hay que coger el tren que pasa y seguir ruta aunque no sea la prevista. A pie, en moto, corriendo, subiendo o bajando. Por eso para el director general de Fade no hay un lugar en el mundo. Hay tantos. Tantísimos. Pero si hay que elegir: «Yo soy de monte, me gustan el bosque, el mar, el desierto, la selva, pero por encima de todo soy de monte asturiano».

Mirando atrás quizá esté el porqué. Nació en Boo de Aller y allí el mayor de Pili y Falo vivió una infancia feliz. «Eran pueblos de fuerza que imprimían carácter, vivir en la Cuenca es otra cosa, es una cultura económica y social en la que los estratos están muy marcados», dice ahora, sabedor de que Boo sigue ahí latente y presente, como lo están los recuerdos de los viajes en el tren del Vasco y «el tembleque que te entraba porque podías quedar en Fuso de la Reina», los paseos con el güelu por Gijón del guaje sorprendido por la ciudad... Pero sobre todo recuerda los veranos de finales de junio a septiembre en Vegaquemada, en León, con todo aprobado y el tiempo infinito para disfrutar. «Para mí aquello era la leche, pero es que yo me reivindico de pueblo. Un problema que tenemos en Asturias es que renegamos de eso, cuando somos aldeanos y no deberíamos tener miedo de admitir que gastamos boina y sacudirle de vez en cuando el polvo», afirma quien trabajó en Sadei, en Presidencia y llegó a la Federación de Empresarios en 1997.

Sus caminos conducen a casa. A la Asturias en la que quiso ser médico, pero la casualidad hizo que acabara matriculado en Económicas, a esas montañas que gusta de recorrer a pie y también en moto. Tiene en su haber este corredor de trail la mítica Travesera (72 kilómetros) que completó en 2016. «Es mi carrera; en ella el problema no son los kilómetros, sino el desnivel y el tiempo que tienes para hacerla». Son más los retos logrados, como los 50 kilómetros de la Legión de Melilla. Y seguimos: «Están los 101 de la Legión de Ronda, pero esa tengo que dejarla para más adelante».

Las motos son otra pasión. «En la moto y en la vida, hay que coger bien las curvas», dice. Ahora mismo monta la número 19 de su existencia este sportinguista con una facilidad innata para el deporte. Es una Triumph Tiger 800 GX: «Yo era motero de japonesa, de correr, pero ahora ya voy de moto tranquila, que es más cómoda». Los cinco sentidos hay que poner en la carretera, asegura Alberto González, que tiene entre sus aficiones recorrer todos los puertos de la Cordillera: «Empiezas por San Glorio y terminas por Leitariegos, es una ruta espectacular».

Viajero empedernido, ha recorrido prácticamente toda América, montó su propia 'road movie' por la costa Oeste de Estados Unidos, se enamoró de Vietnam y tiene como asignaturas pendientes Nueva Zelanda y cruzar Chile de Norte a Sur en moto. Caerán. Seguro. Ojo al dato: «A mí hijo con dos meses los llevamos a Marruecos, con un año a Brasil y con cuatro hizo Egipto entero». Eso sí, el doctor frustado a quien aún le tienta el fonendo se casó con una médica. «Cuando le llevamos con dos meses la gente nos decía 'estáis locos', pero también es verdad que la ventaja es que llevamos el médico de casa», bromea.

No es de los que se arruga Alberto González, porque en realidad no le hace ascos a nada y le pone ojitos a la vida en general. «Soy de los que piensa que a la vuelta de la esquina hay algo precioso, la felicidad la busco en cualquier sitio». La ha encontrado subiendo el Urriellu, hablando con un paisano en Aller de lo divino y de lo humano y en aquel rincón de los Andes donde alcanzó los 4.500 metros.

-¿Ha tocado techo?

-No. Pero no me preocupa. Si cuadra subir más alto, subiré; si no, no pasa nada, juego contra mí mismo. Soy de la opinión de que es mejor sacrificar determinados objetivos y seguir disfrutando que sacrificar un montón de cosas por un objetivo.