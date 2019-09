Su lugar en el mundo: Manuel Paz «Haberse criado en un chigre marca» Manuel Paz, frente a la Casa de Máquinas Eléctricas o Edificio de los Motores de Ujo, construido en 1924 y de estilo modernista, que conjugaba en el mismo bloque las funciones de depósito de locomotoras, viviendas de ferroviarios y oficinas. / JUAN CARLOS ROMÁN Manuel Paz ha recorrido medio mundo con el espíritu solidario que mamó en Ujo | En 2011, el guitarrista se rebanó el meñique cepillando madera, pero los médicos del HUCA le implantaron en la mano izquierda un dedo del pie: «Soy una rareza» A. VILLACORTA GIJÓN. Domingo, 15 septiembre 2019, 04:31

Estamos en 2011. Exactamente, «en un domingo, 6 de febrero, ese fue el día». El guitarrista mierense Manuel Paz (Ujo, 59 años) cepillaba madera en la casa familiar de Infiesto cuando, «al pasar un tablón por la cepilladora, saltó y se fue de lado». En una décima de segundo, el meñique de su mano izquierda fue a parar a las cuchillas. «Quité el guante y había un hueso al aire y una arteria lanzando sangre a treinta centímetros. Después, lo previsible: caer de rodillas al suelo sujetando la mano izquierda con la derecha justo antes de empezar a pegar puñetazos a ese suelo y gritar que no podría volver a tocar la guitarra».

Aquel día, Manuel Paz, que condujo desde Infiesto hasta Oviedo junto a su mujer y su hija con un vendaje casero en la mano que pronto se tiñó de rojo óxido, llegó a la puerta Urgencias del HUCA y, mientras un MIR y una joven doctora serruchaban lo que le quedaba de meñique, en un grito que era al tiempo una petición desesperada y un alarde de humor negro, les espetó: «Ya puestos, igual podían cortar el meñique de la derecha y ponerlo en la izquierda, porque es el único dedo que no utilizamos los guitarristas».

«Los dos pararon en seco y los dos se incorporaron para mirarme. Ella, con unos ojos inefables -que no se pueden describir con palabras-, me dijo: 'Eso no te lo vamos a hacer, pero estudiaremos la posibilidad de implantarte un dedo del pie. Tenemos que verlo a fondo todo el equipo médico, porque no se ha hecho nunca'». Así fue: exactamente dos meses después, el 6 de abril, pasaba por quirófano para someterse a una doble intervención en la que le amputaron el segundo dedo del pie izquierdo para implantarlo en el lugar del meñique cercenado. Y hoy, después de mucho esfuerzo, Manuel Paz ha conseguido «volver a tocar igual que antes».

«Efectivamente, soy una rareza», bromea este hombre que nunca se cansa de alabar «la calidad de nuestra sanidad pública» y a los doctores que le intervinieron, Daniel Camporro y Clara Martín, ni de agradecer los cientos de llamadas que recibió aquellos días amargos (de Nueva York a Marruecos pasando por París o Uruguay), y que también es una 'rara avis' en el mundo de la música, donde empezó «tarde, a los 17 años», aprendiendo con una monja que había en Ujo, Mariluz, «más que nada, por ligar. Y, cuando ella no me pudo enseñar más, cogía el expreso por la noche, llegaba a Madrid a dar la clase y vuelta a Mieres en el expreso otra vez».

Desde entonces, Paz, que es profesor del Conservatorio del Nalón, y miembro del cuarteto EntreQuatre (con una nominación a los Grammy incluida), ha recorrido medio mundo al frente de la Orquesta de Cámara de Siero (OCAS), volcada en llevar su música a aquellos rincones del planeta «donde necesitan un poco de esperanza». La misma que él vio aquel día en la mirada de una cirujana.

«Eso fue lo que aprendí ayudando a mi madre en el bar que teníamos en Ujo. A leer las frustraciones y las alegrías en los ojos de quien llegaba. Haberse criado en un chigre marca, porque tu casa está abierta a todo el que entra y ejerces un poco de psicólogo».

Allí también mamó la ética que vio en su padre, que escuchaba Radio París con los parroquianos cuando no había moros en la costa, y en su güelu, que combatió por la libertad. Y, por eso, aunque conoce medio centenar de países, elige Ujo para salir en la foto. Exactamente, «la Casa de Motores, símbolo de un poderío que ya no es, de la decadencia de esta tierra».