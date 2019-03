Una madre coge un vuelo con su bebé y entrega 200 tapones para los oídos al resto de pasajeros «Intentaré ir en silencio, aunque no puedo prometerlo... Por favor, discúlpame» EL COMERCIO Gijón Sábado, 9 marzo 2019, 09:53

«Hola, soy Junwoo y tengo cuatro meses. Hoy voy a los Estados Unidos con mi madre y mi abuela para ver a mi tía. Estoy un poco nervioso y asustado porque es el primer vuelo de mi vida, lo que significa que puedo llorar o hacer mucho ruido. Intentaré ir en silencio, aunque no puedo prometerlo... Por favor, discúlpame».

Es el mensaje que acompañaba a una de las más de 200 bolsas que una madre entregó a los pasajeros antes de un vuelo entre Seúl, Corea del Sur, y California, EE.UU., con una duración superior a las 10 horas.

Uno de los pasajeros, Dave Corona, compartía en Facebook el contenido de las bolsas: chucherías y tapones para los oídos. «Por favor, úsalos cuando haya demasiado ruido por mi culpa», continuaba la nota.

Corona calificaba el gesto como «conmovedor», añadiendo que no escuchó al bebé en todo el vuelo. Los comentarios a la publicación, que acumula miles de 'Me gusta', también alaban el cuidado de la madre por no molestar al resto de los pasajeros.