Una madre comparte las sobrecogedoras imágenes del antes y el después de su hijo adicto a la heroína Sólo hay siete meses de diferencia entre ambas fotografías EL COMERCIO Gijón Domingo, 13 octubre 2019, 13:11

Jennifer Salfen-Tracy, una madre de la ciudad de Wentzville (Misuri, EE.UU.), ha compartido a través de Facebook imágenes del antes y el después de su hijo adicto a la heroína y la metanfetamina. Las fotografías, que fueron tomadas con solo siete meses de diferencia, están acompañadas por un texto escrito por la progenitora.

«Los que me conocen saben que mi hijo mayor Cody Bishop está sufriendo por su adicción. No me atrevía a compartir su historia, pero muchas personas me preguntan cómo van las cosas, así que siento que debo compartirla con ellas. He aprendido a lo largo de este camino que muchas familias tienen la misma angustia, pero no hablan de ello».

«Este es un verdadero problema en nuestro mundo», señala la mujer, que asegura que su hijo «sigue sin hogar en Las Vegas y hace semanas que no sé nada de él. Escuchar lo mal que le va es difícil, pero no oírlo es peor».

El texto de Salfen-Tracy ha sido compartido más de 60.000 veces y acumula miles de comentarios con ánimos a la madre y de testimonios similares de familiares adictos a las drogas y a sus devastadoras consecuencias.

«Solo quiero dar las gracias a los que han hablado con él; agradezco todas las oraciones. Este no solo es un problema al que mi familia se enfrenta, casi todo el mundo conoce a alguien que tiene una adicción a las drogas y a la heroína. Gracias de nuevo por el amor y el apoyo de todos. Y Cody si ves esto, por favor, llámanos... ¡te queremos!», concluye.