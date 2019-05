Una madre da de fumar a su hijo de once meses, lo graba y lo publica en Instagram El niño, con un cigarro en la boca. / Instagram La mujer ha emitido una nota de disculpa tras recibir un aluvión de críticas Lunes, 27 mayo 2019, 20:22

Ha puesto un cigarrillo en la boca de su hijo de once meses. Ha grabado la escena y lo ha publicado en Instagram. Es la ocurrencia de una mujer de Madrid, que ha recibido infinidad de críticas en la red social.

Según recoge el diario El Español, en el vídeo se oye a la mujer reírse cuando acerca el cigarro a la boca del niño y cómo un hombre dice «no» cuando el pequeño trata de agarrarlo.

Ante el aluvión de críticas recibidas, la mujer ha escrito una nota de disculpa, también publicada en Instagram, en la que asegura estar «muy arrepentida». Además, intenta justificar su acción argumentando que si el niño «ve al padre fumando quiere el cigarro como si fuera comida» y que pensó que al ponérselo en la boca conseguiría disuadirlo: «Como la madre que echa pimienta al chupete para que el niño le coja asco», añade.

La publicación concluye: «Me equivoqué, y estoy súper arrepentida y asustada por todo lo que se está liando. Soy una madre que da la vida por su hijo y no quiero que se me juzgue por un error que he cometido. Lo siento de corazón. Un saludo y espero que me perdonen«.