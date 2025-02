Maltrato animal en Barcelona: encuentran animales enfermos a la venta y 18 cachorros en un congelador

EL COMERCIO Viernes, 26 de febrero 2021, 19:37 Comenta Compartir

Una inspección en la tienda de cachorros 'Ladridos', en Barcelona, ha denunciado «importantes» incumplimientos al encontrar animales enfermos a la venta y 18 cadáveres en el arcón congelador que no figuraban como muertos en el libro de registro del establecimiento.

El Departament de Gestió i Protecció dels Animals junto con la Guàrdia Urbana de Barcelona hicieron la inspección para verificar las denuncias recibidas, según las cuales los responsables del establecimiento estarían trayendo animales de manera irregular desde el centro y el sur de España.

En la tienda había una treintena de cachorros de perro, la mitad en la zona de venta; 12 en la zona de cuarentena y dos hospitalizados. De los cachorros a la venta, se detectó coronavirus canino en tres de los boxes. La mayoría de los animales de procedencia estatal llegan al establecimiento sin la identificación correspondiente y sin cumplir el periodo de cuarentena preceptivo.

La Guàrdia Urbana ha abierto diligencias ya que la veterinaria contratada por la tienda, de nacionalidad venezolana, no tiene el título profesional convalidado en España y no está colegiada. Por tanto, no podía ejercer la práctica veterinaria ni implantar el microchip identificativo a los animales, como estaba haciendo.

Denuncias de compradores

A raíz de las denuncias recibidas por parte de particulares que compraron cachorros enfermos, la inspección ha tenido como objetivo garantizar que se cumpla tanto la normativa de instalaciones como los requerimientos de salud de los cachorros a la venta.

Algunas de las normativas que el equipo de inspección ha tenido en cuenta son la prohibición de vender cachorros de menos de 8 semanas, que no pueden estar más de 3 semanas en la tienda, la obligación de vacunación y que, si están enfermos, se les debe dar la atención veterinaria que su condición requiere.