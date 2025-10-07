Prueba Sam
El filósofo alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han (Seúl, 1959) ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación
y Humanidades 2025 por su
«brillantes
para
interpretar
los retos de
la sociedad
tecnológica»
Su obra, de enorme impacto internacional, ha revelado una capacidad singular para comunicar con precisión ideas nuevas que enlazan tradiciones filosóficas de Oriente y Occidente. En ellas ofrece explicaciones lúcidas sobre fenómenos centrales de nuestro tiempo: la deshumanización, la digitalización y el aislamiento de las personas. «Su mirada intercultural arroja luz sobre fenómenos complejos del mundo contemporáneo y ha encontrado un amplio eco entre públicos de distintas generaciones», subrayó el jurado de los premios.
EL AUTOR DE
LA SOCIEDAD
DEL CANSANCIO
Es uno de los pensadores contemporáneos más leídos y debatidos. Su diagnóstico
sobre una humanidad que se autoexplota bajo el imperativo
de la hiperproductividad lo ha convertido en una referencia intelectual global. Para Han, vivimos en una época marcada por los trastornos neuronales —depresión, síndrome de fatiga crónica, déficit de atención— provocados por un exceso de positividad y autoexigencia.
«El ser humano depresivo es un animal laborans
que se explota
a sí mismo, y lo hace
voluntariamente,
sin restricciones externas»
La sociedad del cansancio
Pero su pensamiento crítico va más allá. En obras como La sociedad de la transparencia (2012), Han denuncia una cultura obsesionada con la exposición permanente, que erosiona la individualidad y fomenta el narcisismo. En Shanzhai (2011), introduce un neologismo tomado de la cultura china, con el que muestra cómo la imitación puede ser también una forma de creación y subversión. Títulos posteriores como La expulsión de lo distinto (2017), No-cosas (2021) o Infocracia (2022) continúan su análisis crítico de una sociedad marcada por el consumismo, la digitalización y la crisis democrática. Sus últimos ensayos, como La crisis de la narración (2024) y El espíritu de la esperanza (2024), revelan una apertura hacia la posibilidad de recuperar el sentido de la contemplación y la esperanza como antídotos frente al miedo y la ansiedad contemporáneos.
EL PERFIL
DE UN CRÍTICO
Nacido en Corea del Sur, Han llegó a Alemania a los 22 años con la intención de estudiar metalurgia, aunque pronto se orientó hacia la filosofía. Estudió Literatura Alemana y Teología en la
Universidad de Múnich y
se doctoró en la Universidad de Friburgo en 1994 con
una tesis sobre Martin Heidegger. Fue profesor
en la Universidad de Basilea
y en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe, junto al también filósofo Peter Sloterdijk, antes de recalar en la Universidad de las Artes de Berlín, donde ejerce como docente de Filosofía
y Estudios Culturales.
Su obra es una
crítica frontal al
neoliberalismo, la
velocidad y el exceso
de conexión digital
Sus libros
han sido
traducidos
a más de
idiomas y compartidos
en diversos ámbitos
internacionales
«El mundo no es
hoy ningún teatro
en el que se
representen y
lean acciones y
sentimientos sino
un mercado en el
que se exponen,
venden y consumen intimidades»
La sociedad de la transparencia
Su estilo, breve, directo y aforístico, ha convertido a sus libros en auténticos best-sellers internacionales, traducidos a más de una decena de idiomas y leídos tanto en el ámbito académico como por un público más universal. Esa accesibilidad le ha llevado a ser comparado con autores como Roland Barthes, Giorgio Agamben o el propio Sloterdijk, de quien se le considera discípulo aventajado. Pero su influencia trasciende el ámbito filosófico: en 2015 protagonizó el documental La sociedad del cansancio: Byung-Chul Han en Seúl y Berlín, y en 2016 recibió los premios Bristol des Lumières (Francia) y Salzburg State Prize for Future Research (Austria).
Coherente con su crítica al presente digital, Han lleva una vida alejada de las pantallas: rehúye el smartphone, toca música en instrumentos analógicos y cultiva un jardín secreto en Berlín. Un estilo de vida contemplativo que encarna su apuesta por la lentitud y la pausa en un mundo marcado por la velocidad y la hiperconexión.
La concesión del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades supone un reconocimiento internacional a un pensador que ha sabido traducir las angustias y contradicciones de nuestro tiempo en un lenguaje claro y universal. Con su obra, Byung-Chul Han ha puesto palabras a la fatiga de una sociedad digitalizada y ha abierto una vía para repensar, desde la filosofía, la posibilidad de una buena vida en el siglo XXI.
