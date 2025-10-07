Prueba Sam

El filósofo alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han (Seúl, 1959) ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025 por su

«brillantes para interpretar los retos de la sociedad tecnológica»

Su obra, de enorme impacto internacional, ha revelado una capacidad singular para comunicar con precisión ideas nuevas que enlazan tradiciones filosóficas de Oriente y Occidente. En ellas ofrece explicaciones lúcidas sobre fenómenos centrales de nuestro tiempo: la deshumanización, la digitalización y el aislamiento de las personas. «Su mirada intercultural arroja luz sobre fenómenos complejos del mundo contemporáneo y ha encontrado un amplio eco entre públicos de distintas generaciones», subrayó el jurado de los premios.

EL AUTOR DE LA SOCIEDAD DEL CANSANCIO

Es uno de los pensadores contemporáneos más leídos y debatidos. Su diagnóstico sobre una humanidad que se autoexplota bajo el imperativo de la hiperproductividad lo ha convertido en una referencia intelectual global. Para Han, vivimos en una época marcada por los trastornos neuronales —depresión, síndrome de fatiga crónica, déficit de atención— provocados por un exceso de positividad y autoexigencia.

«El ser humano depresivo es un animal laborans que se explota a sí mismo, y lo hace voluntariamente, sin restricciones externas»

La sociedad del cansancio

Pero su pensamiento crítico va más allá. En obras como La sociedad de la transparencia (2012), Han denuncia una cultura obsesionada con la exposición permanente, que erosiona la individualidad y fomenta el narcisismo. En Shanzhai (2011), introduce un neologismo tomado de la cultura china, con el que muestra cómo la imitación puede ser también una forma de creación y subversión. Títulos posteriores como La expulsión de lo distinto (2017), No-cosas (2021) o Infocracia (2022) continúan su análisis crítico de una sociedad marcada por el consumismo, la digitalización y la crisis democrática. Sus últimos ensayos, como La crisis de la narración (2024) y El espíritu de la esperanza (2024), revelan una apertura hacia la posibilidad de recuperar el sentido de la contemplación y la esperanza como antídotos frente al miedo y la ansiedad contemporáneos.

EL PERFIL DE UN CRÍTICO

Nacido en Corea del Sur, Han llegó a Alemania a los 22 años con la intención de estudiar metalurgia, aunque pronto se orientó hacia la filosofía. Estudió Literatura Alemana y Teología en la Universidad de Múnich y se doctoró en la Universidad de Friburgo en 1994 con una tesis sobre Martin Heidegger. Fue profesor en la Universidad de Basilea y en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe, junto al también filósofo Peter Sloterdijk, antes de recalar en la Universidad de las Artes de Berlín, donde ejerce como docente de Filosofía y Estudios Culturales.

Su obra es una crítica frontal al neoliberalismo, la velocidad y el exceso de conexión digital

Sus libros han sido traducidos a más de

idiomas y compartidos en diversos ámbitos internacionales

«El mundo no es hoy ningún teatro en el que se representen y lean acciones y sentimientos sino un mercado en el que se exponen, venden y consumen intimidades»

La sociedad de la transparencia