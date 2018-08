La increíble historia de Marcos Rodríguez Pantoja, el niño salvaje que creció entre lobos y sufre entre los humanos Tiene 72 años. Hay películas y libros con su extraño caso EL COMERCIO Gijón Jueves, 30 agosto 2018, 13:37

Marcos Rodríguez Pantoja es conocido como el 'niño lobo' dado que gran parte de su vida transcurrió entre lobos y animales salvajes. El hombre, que hoy tiene 72 años, vivió hasta los 19 años lejos de la civilización.

Su historia entre animales comenzó en 1953 cuando su padre lo vendió como esclavo al dueño de un campo en Sierra Morena, al sur de España. Cuando su patrón murió, Pantoja se crió entre lobos y otros animales salvajes. A partir de esa experiencia, Pantoja empezó a ser conocido como el 'niño lobo'.

En su relato aparece tomando leche directamente de las cabras, tratando de cazar faisanes, desayunando raíces ... Y entrando en una cueva donde se quedó dormido con unos cachorros de lobo.

«Les robé un cacho de carne y de repente ¡zas! la madre me lo quitó de la boca, gruñéndome. Creí que iba a matarme, pero no. Me dio un trozo, me lamió y me acurruqué con ella. Hoy en día esa es la única mamá que reconozco».

Sigue narrando y afirma que perdió el uso del lenguaje y ganó sonidos naturales: empezó a ladrar, a piar, a chillar, a aullar. Aprendió a comunicarse con los animales.

Pantoja mantuvo el estilo de vida entre lobos y animales salvajes hasta 1965 cuando dos guardabosques lograron identificarlo y con ayuda de otros hombres, lograron atraparlo a pesar de que no quería irse del lugar.

Sin embargo, cuando regresó a la civilización, vivió un verdadero calvario dado que su padre no quiso criarlo. Por tal motivo, pasó «de mano en mano»; incluso, estuvo en un convento de monjas y en el servicio militar.

Vivió en Mallorca, trabajó en un bar en donde le hacían vender marihuana sin que se diera cuenta. «Me humillaban. Aprendí a odiar y tener vergüenza. La he pasado muy mal entre los humanos».

Tras vivir varias experiencias negativas, se trasladó a Málaga donde un policía retirado se hizo cargo de él. Si bien trató de mantenerse en el anonimato, en 2010 se estrenó una película llamada 'Entre lobos' inspirada en la vida de Pantoja.