¿Qué es el 'Método Konmari' y por qué miles ya lo practican? Marie Kondo llega a Netflix: magia para ordenar la casa y alcanzar la felicidad EL COMERCIO Gijón Lunes, 7 enero 2019, 13:22

Marie Kondo es una chica japonesa que se ha convertido en todo un referente mundial. ¿Y en qué? Pues en orden, armonía y en paz interior. Toda una gurú con millones de adeptos. Practica su exitoso 'Método Konmari'.

Y ahora llega a Netflix en ocho capítulosde unos 40 minutos cada uno.

Si eres de los que tiene problemas para organizar sus cosas en casa o necesitas orientación para introducir la armonía en tu hogar, el reality 'Ordenar con Marie Kondo' llega a tu rescate.

Con ella conseguirás equilibrio a la hora de alimentarte, equilibrio para vivir más años, y equilibrio para mantener el hogar ordenado y encontrar en este orden la satisfacción personal.

Según su método, hay que sacar todos los objetos de los cajones y colocarlos todos juntos; después, uno a uno, hay que preguntarse si esa pieza de ropa, artículo o recuerdo nos ayuda a ser más felices y si se le sigue dando uso: si no es así, fuera.

En la serie, la japonesa ayuda a diferentes personas a seguir su método para alejar el desorden y atraer, al mismo tiempo, la felicidad a sus vidas. «Mi misión es hacer felices a las personas ordenando por todo el mundo».

Además de esto, Kondo tiene una serie de normas básicas para ordenar la casa con su método:

-Comprométete con el hecho de poner orden

-Imagina tu estilo de vida ideal

-Descarta primero

-Ordena por categoría, no por ubicación

-Sigue el orden correcto

-Pregúntate a ti mismo si te produce felicidad

Desde el primer episodio de la serie, Marie Kondo intenta transmitir a las familias con las que trabaja que hay que comunicarle a la casa el agradecimiento de los que viven en ella por protegerlos. «El principal objetivo de ordenar es aprender a valorar lo que tienes para que tu familia pueda ser feliz y podáis vivir con comodidad».

Una vez que se ha agradecido, arranca el proceso de orden en sí: la ropa se va toda a la cama, o al suelo, toda, sin miramientos. Y una vez que los armarios quedan vacíos, hay que ir tocando una a una todas las piezas de ropa para ver si se siente algo positivo. Y si no, fuera. «Pero antes hay que agradecerle a la ropa».

Una vez que se escoge con lo que uno quiere quedarse llega el siguiente paso: doblar la ropa. Si bien puede parecer algo absurdo, Marie Kondo pide que al doblarla se le transmita cierto cariño. Marie Kondo dobla la ropa de manera que queda en forma de rectángulo, para doblarla por la mitad. Una vez que queda así, se dobla dos veces más, en tercios, hasta que queda un pequeño rectángulo que luego podrá guardarse en el cajón en vertical. ¿Por qué en vertical? Para que al abrir el cajón se vea toda la ropa disponible.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Br8m8pth4vc/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Br8m8pth4vc/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Ver esta publicación en Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Br8m8pth4vc/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Try out every gift at least one time – even those that don't immediately spark joy. This and other tips on what to do with gifts that don't spark joy, on the blog — link in profile. - - - - - #konmari #mariekondo #allthingskonmarid #lifechangingmagic #holidaytips #gifting #holidays #sparkjoy #givinggifts #fromtheblog #reasontocelebrate #giftgiving</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una publicación compartida de <a href="https://www.instagram.com/konmari.co/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> KonMari</a> (@konmari.co) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-28T22:00:57+00:00">28 Dic, 2018 a las 2:00 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

a: Marie Kondo insiste en la cocina es complicado tenerla siempre limpia, porque es algo que se utiliza muy a menudo, pero la gurú del orden plantea algunos 'tips' para tener todo más organizado: colocar los táperes de manera que, al igual que con la ropa, al abrir el cajón se vean todos, con sus tapas. Con otros objetos, como los utensilios para cocinar, la japonesa recomienda juntarlos en función de su tamaño, y utilizar cajas para ordenarlos.