Marina Estrada estudia un doble grado en la Universidad de Oviedo. E. C.

Marina Estrada, la gijonesa que está en la Cumbre del Clima con 19 años

Marina Estrada está en Brasil como la representante española más joven: «Mi generación sabe lo que está pasando y lo que tiene que hacer»

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:12

La representante española más joven de la Cumbre del Clima tiene 19 años y es de Gijón. Estudia doble grado de Derecho y Administración ... de Empresas en la Universidad de Oviedo y otro grado 'online' de Relaciones Internacionales. Se llama Marina Estrada y aterrizó en Brasil gracias al programa 'Generación clima' del Ministerio de Transición Ecológica, tal y como explicó hace unas semanas a EL COMERCIO, expectante ante el viaje. Llegó el lunes al recinto de la COP en plena Amazonía para acreditarse y siguió a los negociadores del 'Plan de acción de género' de la Unión Europea. «Tendría que haber salido en la COP anterior, pero no se pusieron de acuerdo. A ver si llegan a un consenso ahora», dice Estrada, que tiene experiencia en conferencias locales de Naciones Unidas, cuando aún era menor de edad. «Tuve que ir tutelada al Consejo de la Juventud», recuerda. «Allí me empecé a interesar por el cambio climático, porque nos dieron formación en sus efectos y en el funcionamiento de las COP».

