Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo» El exlíder de En Marea, prófugo de la justicia española, rehace su vida en La Habana como docente mientras pesa sobre él una condena de 13 años de cárcel por agresión sexual y malos tratos

Martiño Ramos Soto, profesor gallego y antiguo dirigente de En Marea, ha sido localizado en Cuba. Lo hace bajo otra identidad y ejerciendo una nueva profesión, lejos de la condena que la justicia española dictó contra él: 13 años de prisión por violar a una menor de 12 años y golpearla «con sadismo».

La Audiencia Provincial de Pontevedra lo declaró culpable el 18 de julio de 2024 de agresión sexual continuada y malos tratos. La sentencia describía un patrón de violencia física y psicológica contra una adolescente, a la que sometía a palizas y abusos reiterados.

Tras la condena, Ramos Soto huyó. Durante años se desconoció su paradero. Hasta ahora. Según recoge El Español, el antiguo exmiembro de Orense en Común y En Marea estaría residiendo en La Habana desde el pasado mes de julio, donde trabaja como fotógrafo y se presenta como «Martín Soto».

«Trato vejatorio» y «con sadismo»

La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra fue contundente. Los magistrados describieron cómo Ramos Soto sometía a la menor a un «trato vejatorio» constante, con golpes y agresiones que iban más allá de la violencia física. El fallo recogía que actuaba «con sadismo», infligiendo dolor de manera deliberada y reiterada, lo que agravó la condena por agresión sexual continuada y malos tratos. La víctima, una adolescente, quedó marcada por un proceso judicial que puso de relieve la crudeza de los hechos.

En julio de 2024, el profesor de 45 años fue condenado a 13 años de prisión por violación y abusos continuados y a una inhabilitación de 21 años de su profesión como profesor. También se le aplicó una orden de alejamiento de la víctima durante dos décadas y una indemnización de 30.000 euros. Tras conocerse la condena, el exlíder de En Marea evitó su ingreso en prisión. Aprovechó los plazos judiciales y logró fugarse antes de que se ejecutara la sentencia firme.

